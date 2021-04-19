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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии прошел День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба ГФИ

Фото: пресс-служба ГФИ

Сегодня во всех регионах России прошли мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В его рамках в школах и вузах проводят тематические уроки, организуют показ исторических фильмов, спектаклей.

Главный федеральный инспектор по Башкирии Алексей Касьянов по поручению Приволжского полпреда Игоря Комарова провел встречу с активными участниками патриотического движения региона. В числе приглашенных – жители республики, внесшие особенный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Все они удостоены высоких наград – благодарственных писем Президента России, а также благодарностей от имени руководителя администрации Главы государства.

Обращаясь к участникам встречи, Алексей Касьянов подчеркнул важность работы каждого из них.

Владимир Волков 13 лет посвятил себя поисковой деятельности, Ильшат Утяев работает директором музея Боевой славы, Рамиль Рахимов трудится директором Института истории БашГУ, Вадим Курилов является председателем правления Общественного комитета региона по развитию и поддержке образовательно-патриотических проектов «Виктори», Альфия Магданурова, работая в администрации города Уфы, организует крупные общественно-значимые и культурно-массовые патриотические мероприятия.

«В годы войны из Башкортостана на фронт ушли более 710 тысяч человек, из них около 300 тысяч, то есть почти половина, погибли. Еще почти 50 тысяч вернулись инвалидами. Стоит ли говорить о том, какой вклад внесла республика и ее жители в Великую Победу. Вы продолжаете нести почетную миссию уже в мирное время на фронтах увековечивания памяти солдат, заботясь о ныне живущих ветеранах, их семьях, тружениках тыла, занимаясь воспитанием подрастающего поколения в духе патриотизма и исторической правды. Мы должны помнить. Нельзя забыть. Это наша общая ответственность перед историей и будущим»,- сказал Алексей Касьянов.
Завершая работу в юбилейный год, участники встречи подвели итоги своей деятельности, и рассказали о планах на будущее, — отметили в пресс–службе главного федерального инспектора по РБ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами
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