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В Уфе продолжаются профилактические рейды по пресечению парковок на газонах

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

В Уфе продолжаются профилактические рейды по пресечению парковок на газонах Фото: администрация Уфы

В Уфе продолжаются профилактические рейды по пресечению парковок на газонах, детских и спортивных площадках. Ежедневно сотрудники Центра общественной безопасности города оставляют на автомобилях уведомления о необходимости явки для составления протокола. Так, с начала текущего года сотрудниками ЦОБ составлено 924 протокола.

«Зачастую некоторые автовладельцы оставляют свои автомобили на газонах, тротуарах, пешеходных переходах, детских и спортивных площадках. Такие стихийные парковки не только загрязняют город, но и мешают жителям комфортно передвигаться», — отмечает замначальника Информационно-аналитического управления — пресс-службы администрации города Лариса Салихова.

Она также напомнила, что за порчу зеленых насаждений для физических и юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа. Размеры штрафов для граждан составляют от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч. За повторное нарушение придется оплачивать штраф фактически в двойном размере. Рассмотрение дела о правонарушениях, предусмотренных данной статьей, отнесено к компетенции административной комиссии.

В мэрии отмечают, главная цель – это не наложение штрафов, а обеспечение сохранности газонов и цветников. Ведь они приходят в негодность буквально после первого проезда автомобиля. Кроме того, машины, выезжая с газонов, переносят на колесах значительную массу грунта, которая загрязняет проезжие части дорог, а в дальнейшем увеличивает запыленность городских территорий.

«Просим вас оставлять автомобили на специально отведенных для этого местах придомовой территории либо специализированных автостоянках», — обратилась к горожанам представитель администрации.

 

ИА «Башинформ»

Теги: парковка на газонах
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