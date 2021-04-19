В Башкирии стартовал региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс»

С 19 по 24 апреля в Башкортостане проходит VII Региональный отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

На площадках профессиональных образовательных организаций Салавата, Стерлитамака, Уфы, Благовещенска выступят более 600 участников по 72 компетенциям.

Впервые соревнования Регионального чемпионата «Абилимпикс» организованы в новых направлениях — в сфере индустрии красоты, гостиничного и ресторанного сервиса, предпринимательства, торговли, промышленного производства, строительства и цифровых технологий.

Расширен состав участников в категории «Школьники»: в соревнованиях участвуют обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных школ Мечетлинского, Стерлитамакского, Караидельского, Кармаскалинского, Аургазинского, Альшеевского, Кушнаренковского районов, городов Сибай, Баймака, Салавата, Стерлитамака, Уфы, Благовещенска.

Представили своих участников общественные организации инвалидов Стерлитамака, Салавата, Мелеуза. В категории «специалисты» примут участие опытные мастера ПАО «ОДК‑Уфимское моторостроительное производственное объединение».

В деловой программе чемпионата состоится семинар-совещание по вопросам развития движения «Абилимпикс» и инклюзивного образования в системе среднего профессионального образования в Приволжском федеральном округе. Мероприятия в формате научно-практических конференций, круглых столов, методических семинаров, вебинаров, мастер-классов будут посвящены вопросам сопровождения молодых инвалидов в процессе профориентации, освоении программ профессионального образования и профессионального обучения, содействии трудоустройству и социально-профессиональной адаптации инвалидов на рабочем месте.

Победители Регионального чемпионата «Абилимпикс» отправятся на VII Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который состоится в ноябре 2021 года в Москве.