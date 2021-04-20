В Башкирии прошел Республиканский день призывника

После экскурсии по воинской части молодые люди отправились в клуб, где перед ними выступили военный комиссар Республики Башкортостан, полковник Михаил Блажевич, командир 12-й отдельной инженерной бригады, гвардии полковник Сергей Порохня, представители администрации, военкомата.

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