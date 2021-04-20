В Башкирии прошел Республиканский день призывника
Фото: пресс-служба Башвоенкомата
В Башкирии состоялся Республиканский день призывника.
В инженерной бригаде села Алкино-2 Чишминского района республики собрались призывники и юнармейцы.
Им показали учебный класс, парк боевых машин, казарму и тренировку служебных собак.
После экскурсии по воинской части молодые люди отправились в клуб, где перед ними выступили военный комиссар Республики Башкортостан, полковник Михаил Блажевич, командир 12-й отдельной инженерной бригады, гвардии полковник Сергей Порохня, представители администрации, военкомата.
«Вы увидели условия, в которых проживают солдаты. Время, когда вы наденете военную форму, будете изучать воинский устав, запомнится вам надолго. Это особое событие в жизни. Желаю вам успехов в будущем, верных товарищей и порядочных командиров», — обратился к призывникам военный комиссар Башкирии, полковник Михаил Блажевич.
Далее в торжественной обстановке более 20 юношей получили повестки.