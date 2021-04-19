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В мэрии Уфы объяснили, почему не будут устанавливать пешеходный переход возле БГАУ

ОБЩЕСТВО
Фото: Городские проекты в Уфе

В мэрии Уфы объяснили, почему не будут устанавливать пешеходный переход возле БГАУ Фото: Городские проекты в Уфе

В мэрии Уфы объяснили, почему не будут устанавливать пешеходный переход около Башкирского государственного аграрного университета.

Разместить пешеходный переход и островок безопасности на перекрестке проспекта Октября и улицы Хадии Давлетшиной предлагали в организации «Городские проекты в Уфе». Предложение о новой «зебре» вблизи остановки «Аграрный университет» направили в администрацию в начале марта.

Как рассказали общественники, несмотря на отсутствие «зебры» и забора, горожане переходят дорогу не в положенном месте. «Там часто переходят дорогу, потому что на параллельной стороне пешеходный переход есть. Чтобы не делать крюк, люди идут напрямую. К тому же на красный свет машины всё равно стоят», — рассказали в организации.

В администрации Уфы считают, что устанавливать переход «нецелесообразно», потому что рядом есть подземный переход и наземный на другой стороне дороги.

«Изменение действующей схемы организации дорожного движения не предусмотрено. Для безопасного перехода участка в шаговой доступности имеются регулируемый пешеходный переход на пересечении проспекта Октября — бульвара Хадии Давлетшиной, а также подземный пешеходный переход вблизи пересечения улиц 50-летия Октября — Айская — проспект Октября, расстояние до которых не превышает действующего нормативного значения», — сообщается в письме городской администрации.

 

ИА «Башинформ»

Теги: пешеходный переход
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