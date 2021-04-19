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Башкирия заняла 22 место в Топ-25 регионов с высоким уровнем жизни

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия заняла 22 место в Топ-25 регионов с высоким уровнем жизни Фото: ИА «Башинформ»

Башкирия заняла 22 место в Топ-25 рейтинга социально-экономического и экономического положения регионов России по итогам 2020 года. Рейтинг составил Фонд развития гражданского общества. Регион получил общую оценку в 34,2 балла

Социально-экономическое положение определяли по следующим показателям: среднемесячная зарплата, отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины, также учитывалось отношение суммы госдолга региона к сумме доходов консолидированного бюджета к размеру поступившего в федеральную казну от региона субъекта. Рейтинг составлен на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Росказны.

Москва, Тюменская, Ленинградская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Московская область вошли в пятерку лидеров. Топ-25 замыкают Татарстан, Сахалинская и Рязанская области.

По уровню зарплат в стране лидируют Магаданская область, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ. Башкирия по этому показателю заняла 36 место по стране.

 

ИА «Башинформ»

Теги: уровень жизни
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