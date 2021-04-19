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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

БГПУ им. Акмуллы оказывает методическую поддержку учителям по работе с одаренными детьми

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Зональный семинар для учителей гуманитарных дисциплин состоялся в Туймазах в школе №7.

Мероприятие прошло на тему: «Успех каждого ребенка: современные подходы и лучшие практики гуманитарного образования в работе с одаренными детьми».

Инициатором и организатором его выступили Институт исторического, правового и социально-гуманитарного образования БГПУ им. М. Акмуллы и администрация средней школы №7 г. Туймазы.

Семинар собрал более 80 учителей-предметников гуманитарного цикла и методистов районных отделов образования западного региона Башкортостана.

Встреча стала продолжением многолетнего сотрудничества специалистов Института с учителями школ городов и районов республики.

В рамках семинара преподаватели Акмуллинского университета провели для учителей анализ заданий Всероссийской олимпиады школьников по трем трекам – «История», «Обществознание, экономика и право» и «Мировая и художественная культура».

- Совместная деятельность преподавателей педагогического университета и школьных учителей позволяет не только более эффективно работать с одаренными школьниками, но и привлекать заинтересованных и способных ребят к педагогической профессии, — рассказали в Акмуллинском университете.

Это направление сотрудничества представители БГПУ им. М. Акмуллы и школы №7 г. Туймазы обсудили во время круглого стола. В рамках продолжения совместной работы планируется создание психолого-педагогического класса на базе школы.

Идея проекта заключается в создании в школе условий для профессионального и жизненного самоопределения старшеклассников, развития «мягких» навыков учащихся и самостоятельности, а также формирование у старшеклассников устойчивого интереса к профессии педагога. Такое направление обучения поможет ребятам разобраться в себе и подготовиться к выбору профессии.

Также Башгоспедуниверситет представил учителям и методистам программу непрерывного профессионального роста педагогических работников. Она позволяет индивидуально работать с учителями – выявлять нехватку конкретных знаний или методических компетенций у педагогов и проводить обучение, восполняя обнаруженный на этапе диагностики образовательный дефицит.

- Так создаются условия для непрерывного дополнительного обучения педагогов и повышения их квалификации именно по тем направлениям, где это действительно необходимо, — сообщили в университете.

— Таким образом вуз помогает поддерживать высокие образовательные стандарты в регионе, работая с уже состоявшимися педагогами и привлекая к педагогике талантливых и заинтересованных ребят.

 

ИА «Башинформ»

Теги: БГПУ им. Акмуллы, Акмуллинский университет, одаренные дети
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