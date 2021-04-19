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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии сотрудники МЧС навестили спасенных из горящего дома малышей

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Стерлитамаке на проспекте Октября в девятиэтажном многоквартирном доме недавно произошел пожар — горело домашнее имущество в одной из квартир. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пожарные в ходе тушения на верхних этажах спасли 12 человек, в том числе троих детей: самым младшим не было еще и месяца — 18 дней. Вместе с матерью они оказались заблокированными в своей квартире на 8 этаже.

Одну из девочек-близняшек на свежий воздух вынес начальник службы пожаротушения 14 пожарно-спасательного отряда МЧС России подполковник внутренней службы Ильнур Максютов. Вторую девочку спас замначальника 40 пожарно-спасательного части капитан внутренней службы Алексей Евстигнеев.

Сотрудники МЧС передали детей подоспевшим медикам. Малышек госпитализировали для наблюдения. Через некоторое время новорожденных отпустили домой с родителями.

Сегодня пожарные пришли навестить спасённых деток и поздравить их со вторым днём рождения, подарить подарки и пожелать крепкого здоровья, сообщили в пресс-службе МЧС РБ.

«Я не мог их не проведать, и не справиться об их состоянии здоровья. Душа болела за них — переживал, коллеги тоже. Когда убедились, что у них все в порядке, от души порадовались», — пояснил Ильнур Максютов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС РБ
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