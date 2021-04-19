Фото: Ксения Калинина В России чаще всего угоняли Lexus и Hyundai, в Башкирии - ГАЗ Фото: Ксения Калинина

Стало известно, какие автомобили угоняли чаще всего в первом квартале 2021 года.

Первое место среди самых угоняемых в России легковых автомобилей удерживает Hyundai. На втором месте – Kia. Далее в порядке убывания следуют Mitsubishi, Toyota и Lexus. Рейтинг популярных для угона автомобилей опубликовали эксперты страховой компании «Согласие».

В Москве чаще всего угоняли Hyundai Santa Fe и Tucson, а также Toyota Camry. В Санкт-Петербурге злоумышленников интересовал Mitsubishi Outlander, в Новосибирске – Hyundai Sonata.

«В целом выбор угонщиков во всей России практически один и тот же. Отличились Башкирия и Красноярский край, где были угнаны ГАЗ и Fiat, соответственно», — сообщили в пресс-службе компании.

Эксперты предупреждают: опаснее всего оставлять машину на парковках крупных торговых центров, а также рядом с промышленными зонами.