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Хищение 17 млн рублей и 5 уголовных дел: новые материалы в Илишевском районе Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: СУ СКР по РБ

Хищение 17 млн рублей и 5 уголовных дел: новые материалы в Илишевском районе Башкирии Фото: СУ СКР по РБ

Пять уголовных дел возбуждено Дюртюлинским межрайонным следственным отделом, связанных с хищением бюджетных средств. Материалы собирали сотрудники прокуратуры, УЭБ и ПК МВД по республике. В итоге четверо бывших и один действующий бухгалтер госучреждения «Башкирский Аграрно-Технологический колледж» подозреваются в мошенничестве и служебном подлоге.

Криминалисты полагают, что директор колледжа создал ОПГ. По плану, с 2016 по 2019 годы участники группы похищали деньги из бюджета образовательного учреждения, которые выделялись государством.

«Они изготавливали платежные поручения о перечислении на свои личные счета денежных средств под видом стипендий и социальных выплат для обучающихся детей-сирот, детей из малоимущих семей, а также детей с ограниченными способностями. Таким образом, подозреваемые похитили более 17 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению», — уточнили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Ранее в отношении фигурантов уголовных дел уже рассматривались подобные эпизоды. До этого момента они проходили подозреваемыми по делу о хищении госсредств свыше 5,3 млн рублей.

«Бывший директор колледжа в 2020 году дал указание подчиненным сотрудникам заключить договоры с двумя местными жителями якобы на поставку более 600 кг мяса для нужд учреждения, при этом мясо было поставлено из учебного хозяйства самого колледжа, а оплаченные за поставленное мясо денежные средства в общей сумме свыше 180 тысяч рублей были получены родственником директора, которыми тот распорядился по своему усмотрению», — дополнили информацию в пресс-службе ведомства.

Директора колледжа заключили по домашний арест и предъявили обвинение.

 

ИА «Башинформ»

Теги: СУ СКР по РБ, МВД, Илишевский район
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