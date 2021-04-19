Фото: kremlin.ru Что ждать от Послания Путина? Фото: kremlin.ru

21 апреля Владимир Путин выступит с ежегодным Посланием к Федеральному собранию. Послание готовят сотни человек – в работе участвуют все министерства и подразделения администрации президента. В среднем выступление идет полтора часа. Но текст послания всегда держится в большом секрете до последнего момента.

Как рассказал в интервью телеканалу Россия пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как правило, в день, предшествующий оглашению послания, или в последнюю ночь президент дописывает какие-то свои абзацы, иногда целые страницы, которые потом во время оглашения те, кто участвовал в подготовке, с удивлением слышат вместе с остальными. Так что ждем сюрпризов.

Пока же совершенно точно ясно, и официальный Кремль это подтверждал, что существенная часть послания будет посвящена постковидному выходу из кризиса и мерам системной поддержки. Вероятно, будут продлены старые или введены новые меры поддержки для семей с детьми, нуждающихся, малого и среднего бизнеса. Также эксперты полагают, что прозвучат новости об изменении пенсионных выплат. Президент непременно затронет тему вакцинации – он сам сделал уже два компонента и призовет последовать его примеру остальных.