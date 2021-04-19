МЧС Башкирии предупреждает жителей республики об усилении ветра

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятном явлении: по югу порывы ветра будут достигать 17 м/с.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, по югу порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10 градусов, местами до 0, днем +7,+12.

На автодорогах видимость хорошая.

В Уфе осадков не ожидается. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3,-5, в центре до 0, днем +10,+12.