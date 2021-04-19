Радий Хабиров: В Башкирии донорами антиковидной плазмы стали 4,6 тысячи жителей республики

Фото: Олег Яровиков





Фото: Олег Яровиков

В прошлом году во время пандемии коронавирусной инфекции, благодаря слаженным действиям совместно со станцией переливания крови в Башкортостане была налажена заготовка антиковидной плазмы, которая спасла тысячи жизней.

Напомним, в мае прошлого года Глава Башкортостана подписал указ об установлении единовременных денежных выплат донорам антиковидной плазмы. Документ предусматривал меры социальной поддержки доноров, переболевших COVID-19 и безвозмездно сдавших плазму крови в объёме от 300 до 600 мл в медицинских организациях государственной системы здравоохранения республики.

Всего за это время в республике заготовили 2 718,2 литра антиковидной плазмы. А ее донорами стали 4,6 тыс. жителей, перенесших COVID-19.

«Судя по отзывам врачей, если вовремя и правильно применять антиковидную плазму, то она здорово помогает при лечении этой коварной болезни. Хочу сказать большое спасибо всем донорам, которые отозвались на нашу просьбу. У нас есть и стратегический, и текущий запасы этой плазмы, с этой задачей мы справились», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ» во время пресс-подхода перед началом пленарного заседания XIII Всероссийского форума Службы крови.

«2020 год показал всему миру, что российская система донорства является зрелой и самодостаточной, мы не снизили число донаций, а, наоборот, привлекли дополнительно 175 тысяч доноров. В Башкортостане работает эффективная служба крови», — сказала Вероника Скворцова.