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Радий Хабиров: В Башкирии донорами антиковидной плазмы стали 4,6 тысячи жителей республики

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

В прошлом году во время пандемии коронавирусной инфекции, благодаря слаженным действиям совместно со станцией переливания крови в Башкортостане была налажена заготовка антиковидной плазмы, которая спасла тысячи жизней.

Напомним, в мае прошлого года Глава Башкортостана подписал указ об установлении единовременных денежных выплат донорам антиковидной плазмы. Документ предусматривал меры социальной поддержки доноров, переболевших COVID-19 и безвозмездно сдавших плазму крови в объёме от 300 до 600 мл в медицинских организациях государственной системы здравоохранения республики.

Всего за это время в республике заготовили 2 718,2 литра антиковидной плазмы. А ее донорами стали 4,6 тыс. жителей, перенесших COVID-19.

«Судя по отзывам врачей, если вовремя и правильно применять антиковидную плазму, то она здорово помогает при лечении этой коварной болезни. Хочу сказать большое спасибо всем донорам, которые отозвались на нашу просьбу. У нас есть и стратегический, и текущий запасы этой плазмы, с этой задачей мы справились», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос агентства «Башинформ» во время пресс-подхода перед началом пленарного заседания XIII Всероссийского форума Службы крови.
Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что республиканская станция переливания крови занимает лидирующие позиции в стране, и дала высокую оценку работе по сбору антиковидной плазмы.
«2020 год показал всему миру, что российская система донорства является зрелой и самодостаточной, мы не снизили число донаций, а, наоборот, привлекли дополнительно 175 тысяч доноров. В Башкортостане работает эффективная служба крови», — сказала Вероника Скворцова.
Ежегодно в республике проводят 90 тысяч процедур трансфузий гемокомпонентов. Для этого станция переливания крови и ее филиалы принимают 62 тысячи доноров, заготавливают 40 тыс. литров цельной донорской крови. Жители республики, которые желают стать донорами и сдать кровь, могут узнать всю необходимую информацию на страницах социальных сетей Республиканской станции переливания крови.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: донорство, служба крови
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