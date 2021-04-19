В рамках акции «Зеленая Башкирия» планируется высадить около 120 тысяч деревьев

24 апреля в рамках акции «Зеленая Башкирия» планируется посадка 119 тысяч деревьев и кустов. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики рассказала и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Ирина Голованова.

По ее словам, на участие в экологических мероприятиях в предстоящую субботу заявлено около 150 тысяч человек.

«Особенностью весенней акции также станет высадка деревьев, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны», — отметила она.

В честь этой даты, например, в Аскинском районе будет высажена аллея из 80 сиреней. В Кушнаренковском районе посадят аллею в честь 90-летия района. В Кармаскалинском районе готовятся к посадке самого большого числа деревьев, из них 92 крупномера и 14,5 тысячи иных насаждений (кусты, деревья до трех метров). В Иглинском районе планируется высадить четверть от всего количества крупномеров в республике.