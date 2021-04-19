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В России в 2020 году было заготовлено более 22 тонн антиковидной плазмы

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Сегодня в уфимском Конгресс-холле «Торатау», накануне Национального дня донора, который отмечается 20 апреля, проходит XIII Всероссийский форум Службы крови.

Открывая пленарное заседание, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что сегодня служба крови является четкой и слаженной системой. Она обеспечивает все медицинские организации страны кровью и ее компонентами. Прошедший 2020 год стал тяжелым испытанием для всего мира и нашей страны. В большинстве стран мира резко упало число донаций и доноров и кровь стала чрезвычайно дефицитным товаром, но Россия смогла избежать этого.

По мнению Вероники Скворцовой, благодаря совместной работе органов власти, общественных и волонтерских организаций в прошлом году дополнительно в систему было включено более 175 тысяч доноров.

У службы крови есть теперь и единое информационное пространство, которое позволяет вести оперативный обмен информацией между медицинскими организациями.

«В результате у нас все открыто и понятно в системе, мы видим состояние здоровья донора, мы можем проводить плановые манипуляции, имеем информацию о наличии компонентов крови. Все это позволило нам увеличить выдачу объемов донорской крови в 2020 году на 15%. В прошлом году нам также удалось подготовить более 22 тонн антикоронавирусной плазмы. К сожалению, не всем больным ее можно вводить, но в период первых признаков применение этой плазмы жизнеспасающе», — отметила Вероника Скворцова.
По ее словам, сегодня развивается также донорство костного мозга и стволовых клеток. Регистр медико-биологического агентства включает более 56 тысяч доноров, в прошлом году в него было включено еще 8400 доноров костного мозга.

Руководитель агентства выразила благодарность руководству республики и лично Главе Башкортостана за организацию масштабного мероприятия в тот период, когда еще коронавирусная инфекция не побеждена.

Радий Хабиров отметил, что, несмотря на проблемы, связанные с пандемией, республиканская служба крови справилась со своей задачей на отлично, у больниц республики не было никаких проблем, связанных с поставкой крови.

«Я хочу поблагодарить всех работников службы крови, которые сейчас находятся на своих рабочих местах, всех жителей республики, которые по зову своей души сдают кровь, являются донорами и спасают жизни других людей», — отметил Глава региона.

Участники форума сегодня также планируют обсудить вопросы специфики работы учреждений службы крови России в период пандемии COVID-19, обзор успешных практик сохранения и развития донорского потенциала.

Завершит XIII Всероссийский форум Службы крови торжественная церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства среди учреждений службы крови России в следующих номинациях: «Секрет успеха – постоянство», «Время совершать взрослые поступки», «Клетки жизни», «Не упустить важное», «Лучший медицинский работник Службы крови 2020».

 

Азат Гиззатуллин

Теги: служба крови, донорство
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