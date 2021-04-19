Минэкологии предупреждает жителей Башкирии о высокой активности диких животных

В Башкирии для водителей сейчас большую опасность на дороге представляют лоси, а проснувшиеся медведи могут навредить неорганизованно пасущемуся домашнему скоту. Об этом в прямом эфире на БСТ 19 апреля на ежедневном брифинге по паводковой ситуации в республике сказал заместитель министра природопользования и экологии РБ Ильдар Гарифуллин. Ведущая брифинга, начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отметила, что вопросы от телезрителей поступают разные, в том числе и такие: «Медведи проснулись, опасно ли это?».

По словам представителя Минэкологии РБ, численность медведей в регионе составляет около 3800.

«Довольно солидная численность. Они просыпаются. Понятно, что после спячки у них начинается жор, но большой опасности от них нет. Там, где пасут домашний скот неорганизованно в лесных массивах, нападения могут быть. Но чтобы нападать на людей – такой агрессии у нас не наблюдается. Все, думаю, пройдет в спокойном ежегодном режиме», — сказал Ильдар Гарифуллин.

По его словам, наибольшую опасность сейчас представляют лоси, так как у них период отела: начинается усиленная миграция.

«У животных в лесах большая активность. Например, лосей в республике 26 тысяч особей. В конце апреля у них начинается отел, лосихи ищут укромные уголки, поэтому начинается усиленная миграция. Они могут выйти на дорогу. Водителям следует быть аккуратнее вблизи лесных массивов, внимательнее в данный период. Два дня назад около Шакши произошло столкновение автомобиля именно с лосихой», — предупредил спикер.