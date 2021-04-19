Фото: ИА «Башинформ» Около 400 тысяч человек примут участие в акции «Бессмертный полк» в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В 2021 году акция «Бессмертный полк» в Башкирии пройдет в двух форматах – офлайн и онлайн. По словам министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленары Ивановой, в массовом шествии в Уфе ожидается участие 150 тысяч человек, по республике в целом – около 400 тысяч.

«В этом году колонну «Бессмертного полка» впервые возглавят штандарты фронтов Великой Отечественной войны и боевые знамена воинских подразделений, сформированных на территории республики», — уточнила министр.

В регионе запустили проект «Я пойду». Медийные личности приглашают республику принять участие в шествии.