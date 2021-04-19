Фото: ГИБДД Уфы В Уфе 8-летний мальчик на самокате попал под колеса иномарки Фото: ГИБДД Уфы

В Уфе вечером 17 апреля во дворе дома №88/1 по улице Адмирала Ушакова в ДТП попал ребенок. По данным ГИБДД города, 32-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo допустил наезд на 8-летнего мальчика.

По предварительным данным, несовершеннолетний выехал на проезжую часть на самокате из-за припаркованных машин.

В результате дорожной аварии ребенок с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение. После оказания помощи его вместе с родными отпустили домой.