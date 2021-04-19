В Уфе показали, как устроены пункты временного размещения людей

Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе











Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

В Уфе 19 апреля в прямом эфире на БСТ показали, как устроены пункты временного размещения людей в случае ЧП при паводке на примере ПВР в Демском районе, расположенном в общежитии Уфимского института путей сообщения. Заместитель начальника Управления гражданской защиты Уфы Александр Григорьев «провел» телезрителя по коридорам и комнатам ПВР.

Людей встречает группа регистрации, затем группа размещения. Единовременно в данном пункте могут разместиться 50 человек. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания: меблированные номера, комната матери и ребенка, медицинский пункт, детская игровая комната, кухня, душевые и санузлы. Кроме того, в медицинском пункте в случае выявления у кого-либо из заселившихся симптоматики коронавируса есть возможность взятия мазков – для этого здесь имеется все необходимое.

«Пока в пункте людей нет. У нас есть две заявки на размещение с Кооперативной поляны. Люди будут выезжать, когда вода подойдет к домам. Размещать мы их будем в санатории-профилактории УГАТУ, где также есть ПВР, — сообщил Александр Григорьев. – Оформим договоры, потом идет расселение. Проживание бесплатное».

Если человек проживает в Кировском районе, то его размещают, как правило, в ПВР района. В Уфе действует 60 пунктов временного размещения, которые рассчитаны на 6,5 тысячи человек.

«По прогнозам, у нас чуть больше 1200 человек могут оказаться в зоне возможного подтопления», — добавил Александр Григорьев.