В Башкирии за неделю произошло 695 пожаров, девять человек погибли

В Башкирии за неделю произошло 695 пожаров, в которых погибли девять человек, спаслись 48.

Об этом сообщил руководитель Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве.

Также на прошедшей неделе в регионе зарегистрированы первые лесные пожары: возгорания обнаружены в Абзелиловском, Белокатайском, Бирском, Кугарчинском и Учалинском районах. Общая площадь поврежденных огнем территорий составила 16 гектаров. В настоящее время действующих природных пожаров нет.

«По прогнозам синоптиков, в Башкирии до 25 апреля дождей не ожидается, соответственно, велик риск загорания сухой травы. Только за прошедшую неделю было зафиксировано 255 таких случаев. Муниципалитетам следует мобилизовать ресурсы для недопущения возгораний, а к нарушителям особого противопожарного режима применять самые строгие меры воздействия», — сказал Фарит Гумеров.

По сообщению пресс-службы Минлесхоза Башкирии, на 19 апреля 2021 года в регионе прогнозируется третий (средний) класс пожарной опасности.

За сутки зарегистрировано четыре лесных пожара на общей площади 7,9 га, в том числе на территории Учалинского лесничества три пожара. Четвертый пожар возник на территории Кугарчинского лесничества (Наказское участковое лесничество) на площади 1,3 га.

Несмотря на сложные погодно-климатические условия, сопровождающиеся порывистым ветром до 14 м/с, угроза населенным пунктам не допущена.

На тушение лесных пожаров было задействовано 53 человека и 27 единиц техники. Проведено авиационное патрулирование лесов, с помощью авиации обнаружен один лесной пожар на площади 0,9 га. Все четыре лесных пожара ликвидированы.

За истекшие сутки были обнаружены и отработаны совместно с лесничествами и дежурными службами районов 15 термоточек, на общей площади 258 га.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов следует позвонить по Единому бесплатному номеру лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или в Региональную диспетчерскую службу Минлесхоза РБ: 8 (347) 218-14-14.