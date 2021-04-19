Председателем Госкомитета по предпринимательству Башкирии назначен Нияз Фазылов

Председателем Госкомитета по предпринимательству Республики Башкортостан назначен Нияз Мансурович Фазылов. Указ Главы республики подписан 19 апреля. Об этом в понедельник на оперативном совещании заявил Радий Хабиров.

Ранее Нияз Фазылов работал заместителем министра природопользования и экологии.

Другим Указом Главы Башкортостана Римма Бойцова освобождена от должности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству по собственному желанию.

«Нияза Мансуровича вы все знаете, представлять не надо. Мы усилим работу непосредственно с бизнес-шерифами, с муниципалитетами. Думаю, у Нияза Мансуровича это получится, — отметил Глава Башкирии. — Римма Юрьевна (Бойцова) остается с нами, она работает. Она ведет серьезные, большие проекты, связанные с созданием финансовых организационных инструментов развития предпринимательства, в частности, IQ-парк, Фабрика будущего, поэтому мы таким образом двигаемся дальше».

Справка

Фазылов Нияз Мансурович родился 8 мая 1987 года в Стерлитамаке. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Экономика».

Трудовую деятельность начал в 2008 году в ОАО Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж», где работал техником сектора по комплектации материалами управления по обеспечению материальными ресурсами.

В 2009 году – инженер по комплектации отдела материально-технического снабжения ОАО «Красный пролетарий».

В 2010–2015 годах – ведущий специалист-эксперт отдела финансовых ресурсов, регулирования цен и тарифов, ведущий специалист-эксперт отдела финансовой сферы экономики, начальник отдела инвестиционной политики, заместитель начальника Управления инвестиционной деятельности, начальник Управления инвестиционной деятельности Министерства экономического развития Республики Башкортостан.

В 2015 году – технический директор ООО «Октябрьское».

В 2015-2016 годах – директор департамента управления проектами, заместитель генерального директора по развитию ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан».

В 2016–2018 годах – первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей.

В 2018 году – председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по мониторингу социально-экономического развития.

В 2018–2021 годах – заместитель министра, первый заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан.