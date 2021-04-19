В Башкирии пройдут парламентские слушания на тему развития науки

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания, к подготовке парламентских слушаний совместно с депутатами подключатся профильные органы государственной власти, Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, Академия наук Республики Башкортостан, Совет ректоров вузов Республики Башкортостан, другие научные и общественные организации. Председатель парламента отметил, что потребность в проведении парламентских слушаний возникла в рамках реализации национального проекта «Наука» в Республике Башкортостан.

По поручению председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константина Толкачева будет создана рабочая группа по подготовке парламентских слушаний на тему перспектив развития науки и научной деятельности. Возглавит рабочую группу вице-спикер парламента Рустам Ишмухаметов.

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