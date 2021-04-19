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В Башкирии пройдут парламентские слушания на тему развития науки

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии пройдут парламентские слушания на тему развития науки Фото: Олег Яровиков

По поручению председателя Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константина Толкачева будет создана рабочая группа по подготовке парламентских слушаний на тему перспектив развития науки и научной деятельности. Возглавит рабочую группу вице-спикер парламента Рустам Ишмухаметов.

«Слушания планируется провести в период осенней сессии, – прокомментировал председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. – Предстоит выработать пути решения таких вопросов, как кадровое обеспечение отрасли, укрепление финансово-экономической составляющей и совершенствование законодательной базы для успешного развития науки в республике. В настоящее время определяется круг докладчиков по этим темам, готовится план работы».

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания, к подготовке парламентских слушаний совместно с депутатами подключатся профильные органы государственной власти, Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, Академия наук Республики Башкортостан, Совет ректоров вузов Республики Башкортостан, другие научные и общественные организации. Председатель парламента отметил, что потребность в проведении парламентских слушаний возникла в рамках реализации национального проекта «Наука» в Республике Башкортостан.

«В условиях острой конкурентной борьбы за технологии перед нами стоит задача позиционирования республики как региона с мощным академическим и научным потенциалом, – сказал Константин Толкачев. – Для этого требуются новые формы развития науки и привлечение существенных финансовых потоков в отрасль. Для решения в том числе этих вопросов было принято решение о создании в республике Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Сейчас важно совместными усилиями обеспечить успешную реализацию проекта, вывести развитие науки в республике на новый уровень».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Госсобрание
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