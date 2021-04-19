Фото: Валерий Шахов В Минэкологии Башкирии сообщили о плюсах весеннего паводка Фото: Валерий Шахов

Паводок положительно влияет на экологию. Об этом в прямом эфире на БСТ 19 апреля на ежедневном брифинге по паводковой ситуации в республике сказал заместитель министра природопользования и экологии РБ Ильдар Гарифуллин.

По его словам, паводок – это ежегодное явление, которое положительно влияет на экологию.

«Мы все русла рек чистить не можем. Весенний паводок для нас – это очистка дна. Паводок влияет и на биосферу, потому что, когда река разливается, начинаются нерестовые и другие процессы, которые нужны для природы. Паводок плавно вписывается в нашу экологию», — отметил Ильдар Гарифуллин.

По словам первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Башкирии Эдуарда Идрисова, по состоянию на 08.00 19 апреля, на контроле ведомства в связи с подтоплениями находится 15 ситуаций на территории пяти муниципалитетов. В результате чего подтоплены 481 придомовая территория, 464 участка на территории садовых некоммерческих товариществ, 28 садовых домов. За сутки подтопило 102 садовых дома – это ожидаемые территории в районе Козареза. Пострадавших при подтоплении нет.