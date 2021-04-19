Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.55

EUR 90.46

19 апреля Понедельник

Уфа   °

Молния
Паводок на 19 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 626 см (+19), р. Уфы у п. Шакша 642 см (+12), р. Демы у д. Бочкаревки 454 см (+7)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Минэкологии Башкирии сообщили о плюсах весеннего паводка

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Минэкологии Башкирии сообщили о плюсах весеннего паводка Фото: Валерий Шахов

Паводок положительно влияет на экологию. Об этом в прямом эфире на БСТ 19 апреля на ежедневном брифинге по паводковой ситуации в республике сказал заместитель министра природопользования и экологии РБ Ильдар Гарифуллин.

По его словам, паводок – это ежегодное явление, которое положительно влияет на экологию.

«Мы все русла рек чистить не можем. Весенний паводок для нас – это очистка дна. Паводок влияет и на биосферу, потому что, когда река разливается, начинаются нерестовые и другие процессы, которые нужны для природы. Паводок плавно вписывается в нашу экологию», — отметил Ильдар Гарифуллин.

По словам первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Башкирии Эдуарда Идрисова, по состоянию на 08.00 19 апреля, на контроле ведомства в связи с подтоплениями находится 15 ситуаций на территории пяти муниципалитетов. В результате чего подтоплены 481 придомовая территория, 464 участка на территории садовых некоммерческих товариществ, 28 садовых домов. За сутки подтопило 102 садовых дома – это ожидаемые территории в районе Козареза. Пострадавших при подтоплении нет.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии назвали район, из которого чаще всего уезжают
Чаще всего жители Башкирии уезжают с постоянного места жительства в Туймазинском районе. За январь 2021 года оттуда выписалось 416 человек. Об этом говор
Уфимцы голосуют за введение бессрочного масочного режима в общественных местах
21% опрошенных жителей Уфы выступили за введение бессрочного масочного режима. Аналитику проводили специалисты портала SuperJob. Такой же процент респонд
Ушёл из жизни известный театральный художник Азамат Гилязев
Видный деятель культуры республики, заслуженный деятель искусств РБ, известный театральный художник Азамат Лукман-Хакимович Гилязев ушёл из жизни в 65 ле
В Башкирии компания из восьми мужчин едва не ушла под воду вместе с автомобилями
Владельцы двух автомобилей в Иглинском районе в ночь на 18 апреля оказались практически в безвыходной ситуации. В районе садового товарищества «Журавушка
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть