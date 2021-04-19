Фото: МВД РБ В Уфе спустя месяц завершились поиски пропавшей без вести 16-летней девочки Фото: МВД РБ

В Уфе полиция завершила поиски пропавшей без вести 16-летней школьницы. На сайте МВД Башкирии появилась информация о том, что девочка найдена живой, поиски прекращены. Как сообщалось ранее, девочка ушла из дома 17 марта 2021 года. В ее розыске были задействованы сотрудники полиции.

Тем временем, полицейские Туймазинского района Башкирии продолжают искать пропавшего без вести подростка — 15-летнего Алмаза Салахова. Парень не в первый раз исчезает. Первый раз он пропал в апреле 2020 года в районе села Балтика Иглинского района. Тогда парень передвигался на «Ладе Гранта». 27 марта 2021 года Алмаз Салахов снова попал в поле зрения волонтеров поиска и полицейских, сбежав из специальной Серафимовской школы. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.