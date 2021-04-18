Фото: администрация Уфы Жителей Козареза, отрезанного от города из-за паводка, будут перевозить речным транспортом Фото: администрация Уфы

Жителей поселка Козарез, отрезанного от города из-за паводка, будут перевозить речным транспортом. «Завтра, 19 апреля, в связи с ожидаемым подъемом уровня воды на проезжей части автодороги данный проезд будет перекрыт и транспортировка населения будет организована транспортом «Службы речных переправ» по маршруту от мкр. Нижегородка до улицы Козарез», — говорится в сообщении уфимской мэрии.

На 18 апреля в пределах Уфы река Белая прибавила 21 см и составила 607 см. В связи этим произошел перелив автодороги, соединяющей населенные пункты Романовка и Козарез. На сегодняшний день перевозка пассажиров на данном участке организована с помощью автомобиля повышенной проходимости «ГАЗ-66».

Напомним, в случае экстренной ситуации уфимцам необходимо звонить по номеру «112», в Информационно-диспетчерский центр Уфы по номеру: 279-90-00 или в Управление гражданской защиты по Ленинскому району тел. 216-50-24.