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18 апреля Воскресенье

Уфа   °

Молния
Паводок на 18 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 607 см (+21), р. Уфы у п. Шакша 630 см (+27), р. Демы у д. Бочкаревки 447 см (-2)
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Жителей Козареза, отрезанного от города из-за паводка, будут перевозить речным транспортом

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Уфы

Жителей Козареза, отрезанного от города из-за паводка, будут перевозить речным транспортом Фото: администрация Уфы

Жителей поселка Козарез, отрезанного от города из-за паводка, будут перевозить речным транспортом. «Завтра, 19 апреля, в связи с ожидаемым подъемом уровня воды на проезжей части автодороги данный проезд будет перекрыт и транспортировка населения будет организована транспортом «Службы речных переправ» по маршруту от мкр. Нижегородка до улицы Козарез», — говорится в сообщении уфимской мэрии.

На 18 апреля в пределах Уфы река Белая прибавила 21 см и составила 607 см. В связи этим произошел перелив автодороги, соединяющей населенные пункты Романовка и Козарез. На сегодняшний день перевозка пассажиров на данном участке организована с помощью автомобиля повышенной проходимости «ГАЗ-66».

Напомним, в случае экстренной ситуации уфимцам необходимо звонить по номеру «112», в Информационно-диспетчерский центр Уфы по номеру: 279-90-00 или в Управление гражданской защиты по Ленинскому району тел. 216-50-24.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок-2021
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