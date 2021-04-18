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Студентка из Башкирии прошла отборочные в финал WorldSkills Russia

ОБЩЕСТВО
Фото: Минобразования РБ

Студентка из Башкирии прошла отборочные в финал WorldSkills Russia Фото: Минобразования РБ

В эти дни на базе Санкт-Петербургского колледжа банковского дела и информационных систем подвели итоги года по компетенции «Сметное дело» в рамках отборочных соревнований для участия в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». В них принимали участие девять конкурсантов из восьми регионов страны. Башкирию на соревнованиях представляли победитель VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – студентка 3 курса Нефтекамского нефтяного колледж Лариса Зиннатуллина и эксперт, преподаватель строительных дисциплин Алсу Вакказова.

По итогам соревнований Лариса Зиннатуллина стала обладателем золотой медали по компетенции «Сметное дело».

 

ИА «Башинформ»

Теги: Ворлдскиллс
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