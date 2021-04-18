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18 апреля Воскресенье

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Паводок на 18 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 607 см (+21), р. Уфы у п. Шакша 630 см (+27), р. Демы у д. Бочкаревки 447 см (-2)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На Башкирию надвигается сильный ветер с порывами до 17 м/с

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

На Башкирию надвигается сильный ветер с порывами до 17 м/с Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии распространяет официальное сообщение с предупреждением о надвигающемся сильном ветре. Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 20 часов 18 апреля.

По предварительным данным, в ближайшие сутки порывы ветра будут достигать до 17 м/с. Дождей пока не ожидается. Температура воздуха ночью -5,-10°, по югу до +3°, днем +6,+11°. На автодорогах видимость хорошая.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о погоде на предстоящую неделю и предварительный прогноз на майские праздники в 2021 году.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС, ветер
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