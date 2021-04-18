Фото: ИА «Башинформ» На Башкирию надвигается сильный ветер с порывами до 17 м/с Фото: ИА «Башинформ»

МЧС Башкирии распространяет официальное сообщение с предупреждением о надвигающемся сильном ветре. Неблагоприятные погодные условия ожидаются с 20 часов 18 апреля.

По предварительным данным, в ближайшие сутки порывы ветра будут достигать до 17 м/с. Дождей пока не ожидается. Температура воздуха ночью -5,-10°, по югу до +3°, днем +6,+11°. На автодорогах видимость хорошая.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о погоде на предстоящую неделю и предварительный прогноз на майские праздники в 2021 году.