Фото: ИА «Башинформ» Три пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Башкирии сообщил о 98 подтвержденных новых случаях болезни за последние сутки. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 34 200 человек.

«Всего от коронавируса вылечились 30868 человек, в том числе 181 выздоровел за минувшие сутки», — говорится в официальном сообщении.

Жертвами COVID-19 стали три пациента. Официально общее число скончавшихся от заболевания достигло 418.

Активными носителями инфекции сегодня считаются 2 914 жителей Башкирии.