Фото: Валерий Шахов В Башкирии назвали район, из которого чаще всего уезжают Фото: Валерий Шахов

Чаще всего жители Башкирии уезжают с постоянного места жительства в Туймазинском районе. За январь 2021 года оттуда выписалось 416 человек. Об этом говорится в официальной статистике специалистов Башкортостанстата о миграции населения республики.

Второе место в регионе по убыли жителей в результате переезда занял Уфимский район (236 человек). Третье место рейтинга занял Мелеузовский район (199).

Также большой отток населения наблюдается в Белебеевском и Белорецком района.

Среди городов в лидерах Уфа, из которой в начале 2021 года уехал 1241 человек. Затем следует Стерлитамак (327), Нефтекамск (212) и Салават (211).