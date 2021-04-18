Уфимцы голосуют за введение бессрочного масочного режима в общественных местах
Уфимцы голосуют за введение бессрочного масочного режима в общественных местах Фото: Валерий Шахов
21% опрошенных жителей Уфы выступили за введение бессрочного масочного режима. Аналитику проводили специалисты портала SuperJob. Такой же процент респондентов поддерживает постоянное ношение масок в общественных местах в Красноярске.
Больше всего хотят видеть на лицах прохожих средства индивидуальной защиты в городе Челябинск — 22%.
Реже всего идею поддерживают жители Санкт-Петербурга — 14% и Волгограда — 10%.