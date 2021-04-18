Уфимцы голосуют за введение бессрочного масочного режима в общественных местах

Больше всего хотят видеть на лицах прохожих средства индивидуальной защиты в городе Челябинск — 22%.

21% опрошенных жителей Уфы выступили за введение бессрочного масочного режима. Аналитику проводили специалисты портала SuperJob. Такой же процент респондентов поддерживает постоянное ношение масок в общественных местах в Красноярске.

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