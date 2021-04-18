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18 апреля Воскресенье

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Паводок на 17 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 586 см (+36), р. Уфы у п. Шакша 603 см (+58), р. Демы у д. Бочкаревки 449 см (-10)
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В Башкирии ожидается подъем уровня реки Белой у Стерлитамака

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии ожидается подъем уровня реки Белой у Стерлитамака Фото: Валерий Шахов

Спасатели и специалисты компетентных служб на 18 апреля держат на контроле 14 подтопленных территорий в шести муниципалитетах: Кармаскалинский, Уфимский, Чишминский районы, город Уфа в Демском, Калининском и Кировском районах, а также Белорецкий и Иглинский районы. По словам первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Башкирии Эдуарда Идрисова, талые воды дошли до 95 придомовых территорий, 23 из которых за последние сутки, и 23 дачных дома (+6 за сутки).

«В подтопленных домах проживает 31 человек, в том числе один ребенок, — сообщил представитель республиканского МЧС.

По словам главного синоптика Башгидрометцентра Анны Козаевой, снег на данный момент остается в районе Нугуша и в районе Павловского водохранилища. Интенсивное снеготаяние увеличится к среде, 21 апреля. При этом горные реки, по прогнозам синоптиков, уже прошли свои максимальные уровни подъема и начинают снижаться. Однако поднимается верховье реки Белой. Таким образом ожидается подъем реки Белой у города Стерлитамак.

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок, МЧС
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