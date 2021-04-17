Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.55 ↓

EUR 90.46 ↑

17 апреля Суббота

Уфа   °

Молния
Паводок на 17 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 586 см (+36), р. Уфы у п. Шакша 603 см (+58), р. Демы у д. Бочкаревки 449 см (-10)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Журналисты предложили провести в Башкирии федеральный конкурс среди национальных СМИ

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Журналисты предложили провести в Башкирии федеральный конкурс среди национальных СМИ Фото: пресс - служба главы Башкортостана

После церемонии награждения представители трех секций Форума национальных средств массовой информации РБ, который сегодня прошел на базе санатория «Красноусольский» в Гафурийском районе, озвучили выработанные во время работы предложения.

В частности председатель Союза журналистов Башкортостана, главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков попросил главу региона поддержать профессиональную организацию, которая сегодня нуждается в помещении для работы.

Радий Хабиров дал поручение заместителю Администрации Главы РБ Уралу Кильсенбаеву проработать этот вопрос.

«В журналистах республики я вижу партнеров и соратников, вас 1600 и это большая сила. Средства массовой информации должны вести более активную разъяснительную работу среди населения республики по самым насущным проблемам, будь это паводок или вакцинация от коронавирусной инфекции», — отметил Радий Хабиров.

Он напомнил, что республика занимает лидирующие позиции в России по освещению реализации национальных проектов, и в этом большая конечно большая заслуга в том числе национальных СМИ республики.

Директор детского телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина подняла проблему целевого финансирования национального контента, в том числе производства сериалов на башкирском языке и детских передач, а также сохранения на факультете башкирской филологии и журналистики бюджетных мест на специальность «журналистика».

Руководитель республики отметил, что финансирование производства национального контента будет продолжено. Он напомнил про фильм «Сестренка», который был снят на башкирском языке по мотивам повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

По мнению главы региона, эта кинолента сделала очень много для популяризации не только башкирского языка, но и показала, какой бывает дружба между представителями различных национальностей.

«Мы обязательно изучим ситуацию и найдем решение по сохранению бюджетных мест на специальности «журналистика» в Башкирском государственном университете. На мой взгляд, обучение за счет бюджета в таком случае должно быть целевым. Выпускники должны работать в районных газетах или муниципальных телеканалах», — отметил Радий Хабиров.
Отвечая на вопросы участников Форума национальных СМИ, Глава Башкортостана поддержал предложение о создании республиканской Медиашколы по профессиональному обучению журналистов. По его мнению, она может быть создана на базе Башкирского института развития образования, где обучение может вестись в том числе и дистанционно с выдачей образовательного сертификата.

Радий Хабиров дал поручение провести информационную компанию по продвижению республиканского телеканала «Салям», который на своей площадке объединил все муниципальные телеканалы республики. По мнению Главы республики также есть необходимость отдельно собрать представителей республиканских и районных телеканалов для обсуждения накопившихся проблем в отрасли, особенно связанных с финансированием новых проектов.

Главные редактора районных газет Баймакского и Краснокамского районов отметили несвоевременную доставку почтальонами их изданий до подписчиков в деревнях и селах. Причина – этого низкая зарплата работы почтальонов, зачастую отсутствие автомобилей, их постоянный выход из строя.

Радий Хабиров поручил Агентству по делам печати и СМИ РБ совместно с ГУП ИД «Башкортостан» проанализировать эту ситуацию совместно с администрациями муниципалитетов и «Почтой России» и внести предложения по решению проблемы.

Вместе с «Почтой России» требуется и проработка вопроса включения в федеральных каталог по подписке печатных СМИ детских журналов, которые издаются в Башкортостане на национальных языках.

Представители районных СМИ попросили Главу республики и об отдельной программе по поддержке сельских журналистов. Радий Хабиров напомнил, что в Башкортостане уже приняты и действуют республиканские программы по поддержке сельских учителей, врачей, тренеров, скоро заработает программа по поддержке работников культуры и он вместе с коллегами подумает, в какой форме можно будет поддержать и сельских журналистов.

Руководитель информационно – музыкального радиоканала «Юлдаш» Миляуша Ягафарова предложила провести в Башкортостане федеральный конкурс среди национальных СМИ. Радий Хабиров поддержал это предложение и поручил проработать его с Агентством по делам национальностей РФ, чтобы конкурс был не местечковым, а имел настоящий федеральный статус.

«Сегодня я услышал много интересных предложений и идей, вы сами увидели друг друга, пообщались между собой, послушали экспертов. Понятно, что за один год мы не решим все накопившиеся проблемы в отрасли СМИ, но есть движение вперед, предлагаю сделать этот форум традиционным и ежегодным. Впереди у нас много общих задач, в том числе и общественно – политических и социальных», — подытожил Глава республики.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Форум национальных СМИ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
«Дом свой спасаю!»: как жители Башкирии пережили начало паводка-2021
Поднятые на вторые этажи домов кровати, столы и стулья, электроприборы, «спасенная» из затопленного погреба картошка, запасы продуктов на несколько дней,
Спасатели предупредили о подъеме уровня реки Белой в Уфе до 630 см
Жителей столицы Башкирии предупредили о подъеме уровня воды в реке Белой до 630 см. Это произойдет к вечеру пятницы, 16 апреля. В зоне подтопления окажут
Глава Башкирии прокомментировал ситуацию со смертью 4-летнего ребёнка в Учалинском районе
Сегодня во время Форума национальных средств массовой информации РБ Глава Башкортостана прокомментировал ситуацию с гибелью ребенка в Учалинском районе.
В Башкирии чиновник выиграл суд у СМИ, назвавшего его погромщиком лагеря «Куштау»
Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск начальника отдела продвижения национальной культуры и взаимодействия с некоммерческими организациями Полномоч
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть