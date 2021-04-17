Фото: пресс - служба главы Башкортостана Журналисты предложили провести в Башкирии федеральный конкурс среди национальных СМИ Фото: пресс - служба главы Башкортостана

После церемонии награждения представители трех секций Форума национальных средств массовой информации РБ, который сегодня прошел на базе санатория «Красноусольский» в Гафурийском районе, озвучили выработанные во время работы предложения.

В частности председатель Союза журналистов Башкортостана, главный редактор газеты «Башкортостан» Вадут Исхаков попросил главу региона поддержать профессиональную организацию, которая сегодня нуждается в помещении для работы.

Радий Хабиров дал поручение заместителю Администрации Главы РБ Уралу Кильсенбаеву проработать этот вопрос.

«В журналистах республики я вижу партнеров и соратников, вас 1600 и это большая сила. Средства массовой информации должны вести более активную разъяснительную работу среди населения республики по самым насущным проблемам, будь это паводок или вакцинация от коронавирусной инфекции», — отметил Радий Хабиров.

Он напомнил, что республика занимает лидирующие позиции в России по освещению реализации национальных проектов, и в этом большая конечно большая заслуга в том числе национальных СМИ республики.

Директор детского телеканала «Тамыр» Гульназ Кульсарина подняла проблему целевого финансирования национального контента, в том числе производства сериалов на башкирском языке и детских передач, а также сохранения на факультете башкирской филологии и журналистики бюджетных мест на специальность «журналистика».

Руководитель республики отметил, что финансирование производства национального контента будет продолжено. Он напомнил про фильм «Сестренка», который был снят на башкирском языке по мотивам повести народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

По мнению главы региона, эта кинолента сделала очень много для популяризации не только башкирского языка, но и показала, какой бывает дружба между представителями различных национальностей.

«Мы обязательно изучим ситуацию и найдем решение по сохранению бюджетных мест на специальности «журналистика» в Башкирском государственном университете. На мой взгляд, обучение за счет бюджета в таком случае должно быть целевым. Выпускники должны работать в районных газетах или муниципальных телеканалах», — отметил Радий Хабиров.

Отвечая на вопросы участников Форума национальных СМИ, Глава Башкортостана поддержал предложение о создании республиканской Медиашколы по профессиональному обучению журналистов. По его мнению, она может быть создана на базе Башкирского института развития образования, где обучение может вестись в том числе и дистанционно с выдачей образовательного сертификата.

Радий Хабиров дал поручение провести информационную компанию по продвижению республиканского телеканала «Салям», который на своей площадке объединил все муниципальные телеканалы республики. По мнению Главы республики также есть необходимость отдельно собрать представителей республиканских и районных телеканалов для обсуждения накопившихся проблем в отрасли, особенно связанных с финансированием новых проектов.

Главные редактора районных газет Баймакского и Краснокамского районов отметили несвоевременную доставку почтальонами их изданий до подписчиков в деревнях и селах. Причина – этого низкая зарплата работы почтальонов, зачастую отсутствие автомобилей, их постоянный выход из строя.

Радий Хабиров поручил Агентству по делам печати и СМИ РБ совместно с ГУП ИД «Башкортостан» проанализировать эту ситуацию совместно с администрациями муниципалитетов и «Почтой России» и внести предложения по решению проблемы.

Вместе с «Почтой России» требуется и проработка вопроса включения в федеральных каталог по подписке печатных СМИ детских журналов, которые издаются в Башкортостане на национальных языках.

Представители районных СМИ попросили Главу республики и об отдельной программе по поддержке сельских журналистов. Радий Хабиров напомнил, что в Башкортостане уже приняты и действуют республиканские программы по поддержке сельских учителей, врачей, тренеров, скоро заработает программа по поддержке работников культуры и он вместе с коллегами подумает, в какой форме можно будет поддержать и сельских журналистов.

Руководитель информационно – музыкального радиоканала «Юлдаш» Миляуша Ягафарова предложила провести в Башкортостане федеральный конкурс среди национальных СМИ. Радий Хабиров поддержал это предложение и поручил проработать его с Агентством по делам национальностей РФ, чтобы конкурс был не местечковым, а имел настоящий федеральный статус.

«Сегодня я услышал много интересных предложений и идей, вы сами увидели друг друга, пообщались между собой, послушали экспертов. Понятно, что за один год мы не решим все накопившиеся проблемы в отрасли СМИ, но есть движение вперед, предлагаю сделать этот форум традиционным и ежегодным. Впереди у нас много общих задач, в том числе и общественно – политических и социальных», — подытожил Глава республики.