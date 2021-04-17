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Глава Башкирии прокомментировал ситуацию со смертью 4-летнего ребёнка в Учалинском районе

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкирии прокомментировал ситуацию со смертью 4-летнего ребёнка в Учалинском районе Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня во время Форума национальных средств массовой информации РБ Глава Башкортостана прокомментировал ситуацию с гибелью ребенка в Учалинском районе. Напомним, утром 17 апреля в деревне Сафарово Учалинского района 4-х летний мальчик играл около своего дома, где на него напали несколько бродячих собак. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

«Правоохранительные органы проведут следствие и дадут оценку произошедшему. Мы со своей стороны также проанализируем ситуацию и сделаем необходимые выводы, а проблему с бродячими собаками возьмём под особый контроль.

СМИ во время таких ужасных трагических случаев должны давать правдивую и объективную информацию, — сказал Радий Хабиров.

По данным Управления ветеринарии РБ, всего в Башкирии насчитывается около 150 тысяч безнадзорных собак.

Напомним, что с 1 января 2019 года изменилось федеральное законодательство. Изменения запрещают эвтаназию здоровых бродящих собак и подразумевают особое отношение к животным. До вступления в силу федерального закона муниципалитеты республики ежегодно отлавливали 51 тысячу бродячих животных.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: бродячие собаки
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