На общегородском субботнике в Уфе 92 тысячи человек собрали 6,5 тысяч кубометров мусора

17 апреля в Уфе в рамках весеннего месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению прошел масштабный общегородской субботник.

В генеральной уборке городских территорий приняли участие порядка 92 тысяч уфимцев: школьники, студенты, сотрудники предприятий, организаций и учреждений, жители многоквартирных домов и частного сектора. За время экологической акции было собрано и вывезено на полигон твердых бытовых отходов 6 400 кубических метров мусора. Задействовано 825 единиц техники.

Горожане совместно с работниками ЖКХ убирали мусор на улицах, во дворах, в парках и скверах города, мыли фасады и витрины зданий, ремонтировали и красили детские игровые площадки, ограждения газонов, бордюры, заборы, контейнеры ТБО, скамейки, высаживали саженцы, обрезали деревья и кустарники.

Напомним, весенний месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории продлится в Уфе до 30 апреля. Следующий общегородской субботник запланирован на 24 апреля.