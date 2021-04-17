Депутаты Госдумы РФ от Башкирии отчитались о доходах и имуществе за 2020 год

Избранные от Башкирии депутаты Государственной Думы РФ предоставили имущественные декларации и сведения о доходах, полученных за 2020 год.

Самым богатым из них стал Гаджимурад Омаров. Доход народного избранника за прошлый год составил 105,7 млн рублей. Депутату принадлежат восемь земельных участков, семь домов, самый большой из которых площадью 3,1 тыс. кв. м, дом охраны, гараж, хозблок, летняя кухня и автомобиль Mercedes-AMG G 63. На срок депутатских полномочий он арендует квартиру. В безвозмездном пользовании у Гаджимурада Омарова есть еще два участка, дом и бассейн.

Иван Сухарев задекларировал 24,1 млн рублей, заработав за прошлый год на 45 млн рублей меньше, чем годом ранее. На депутата по-прежнему не записана недвижимость. В пользовании у него есть два квартиры, одна из которых предоставлена на срок депутатских полномочий, а вторая принадлежит несовершеннолетнему ребенку.

На 2,7 млн рублей упал доход и Рифата Шайхутдинова , за прошлый год он задекларировал 18,8 млн рублей.

Его декларация также не претерпела изменений: ему принадлежат земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м, квартира в России площадью 433 кв. м, половина хутора в Финляндии площадью 6,8 тыс. кв. м и автомобиль Mercedes Benz V220 D 4 Matic. В пользовании у него две квартиры.

Среди трех женщин-депутатов Госдумы Инга Юмашева заработала в прошлом году 7 млн рублей, Рима Баталова — 6,8 млн рублей, Зугура Рахматуллина — 6,2 млн рублей.

Экс-мэр Уфы Павел Качкаев отчитался о заработанных 5,8 миллионах рублей. Самый маленький доход – 5,6 млн. руб задекларировал депутат Александр Ющенко.