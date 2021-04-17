В Башкирии журналисты смогут получить гранты в размере 100 тысяч рублей

Журналисты Башкирии смогут рассчитывать на гранты на поддержку и развитие современных мультимедийных проектов в области журналистики.

Об этом стало известно в ходе встречи главы республики Радия Хабирова с коллективами национальных СМИ Башкирии на форуме «Медиайыйын», который проходил 16-17 апреля в Гафурийском районе республики.

«На эти средства кто-то обновит сайт, предложит новые программы или другие творческие проекты. Получить грант смогут и молодые журналисты, и их опытные коллеги», — сказал Радий Хабиров.

Гранты будет распределять Союз журналистов Республики Башкортостан, проект будет финансировать республиканский бюджет.

На поддержку смогут рассчитывать теле- и радиостудии, редакции республиканских, районных и городских печатных изданий Башкирии; творческие работники телерадиокомпаний, печатных изданий.

Средства гранта можно будет направить на создание проектов с использованием аудио-видео-формата по сохранению и развитию родных языков в интернет-ресурсах. Название гранта: «Модный и родной!», а также на создание мультимедийных проектов на синтезе традиционной печати и видеоконтента («Оживающие страницы районки», «ГЛАВный вопрос» с активным участием глав муниципалитетов и т.д.).

Обладатели гранта смогут развить жанр подкастов (производство материалов в формате подкастов на самые актуальные темы дня для электронных ресурсов печатных изданий) и обучение журналистов для работы в современной мультимедийной среде («Мультимедийный журналист»)

Планируется выделить сто грантов по сто тысяч рублей, направить на эти цели планируется 10 млн рублей.

Первую часть средств планируется распределить, начиная с сентября 2021 года.