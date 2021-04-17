Радий Хабиров рассказал о пришедших в Башкирию серьезных проблемах

«Вот такая она у нас, наша республика. Еще до конца не сошел снег, и мы еще боремся с паводками и их последствиями, а в части районов уже начались пожары», — написал в социальных сетях глава Башкортостана Радий Хабиров.

В зоне повышенного внимания по пожарной опасности — Абзелиловский, Учалинский, Бирский районы. Возгорания часто связаны с тем, что люди сжигают мусор и сухую траву, разводят костры в лесу.

«Мы приняли решение и с сегодняшнего дня вводим на территории Башкортостана особый противопожарный режим, — отметил глава республики. — Органы исполнительной власти и муниципалитеты должны усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности, организовать круглосуточное дежурство во всех пожарных подразделениях, обеспечить населённые пункты необходимой техникой, активизировать противопожарную агитацию».

По словам Радия Хабирова, в первую очередь, обстановка будет зависеть от ответственного поведения и понимания людей, что неосторожное обращение с огнём может привести к самым трагическим последствиям.

«Сразу хочу предупредить, что законодательство предусматривает не только административные, но и уголовные наказания лиц, виновных в пожарах», — подытожил глава региона.