В Башкирии из-за аномальной жары раньше времени проснулись медведи

Из-за аномально теплой погоды в Башкирии медведи начали выходить из спячки значительно раньше, чем обычно. Так, первые медвежьи следы на территории природного парка «Мурадымовское ущелье» были замечены на этой неделе. Об этом сообщили в Дирекции по особо охраняемым природным территориям РБ. Старшему инспектору парка Юрию Нефедьеву удалось запечатлеть отпечатки лап зверя, но пока что только на снегу.

"Следы были обнаружены утром во время ежедневного рейдового мероприятия. По сравнению с прошлым годом, медведи проснулись на неделю раньше. Погода в парке солнечная и вскоре растает снег. Данные погодные условия свойственны для пробуждения медведей от спячки, — рассказал Юрий Нефедьев. — На сегодняшний день в парке обитает около 30 медведей".

Дирекция по ООПТ РБ настоятельно рекомендует посетителям соблюдать меры личной безопасности и ознакомиться с правилами посещения природных парков.