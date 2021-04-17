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Паводок на 16 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 550 см (+34), р. Уфы у п. Шакша 545 см (+89), р. Демы у д. Бочкаревки 459 см (+14)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии вакцину от коронавируса получили 10% жителей от запланированных 60 процентов

ОБЩЕСТВО

Первый заместитель министра здравоохранения Гульнара Зиннурова сообщила, что на 16 апреля в республике вакцинировали 10,5 процента от планового числа жителей. Всего предстоит вакцинировать 60 процентов населения региона. В Башкортостане работают 155 пунктов вакцинации, включая 5 мобильных.

«Поступило 6480 доз новой вакцины «ЭпиВакКорона». Её не нужно хранить при сверхнизких температурах, поэтому эту партию с 19 апреля мы будем развозить по маршрутам автопоездов здоровья, чтобы привить жителей отдалённых сёл и деревень», — отметила Гульнара Зиннурова.

По словам первого заместителя министра здравоохранения, лучше всего вакцинация идет в Стерлитамаке, Салавате, Учалинском, Бижбулякском и Буздякском районах. Отстают в Абзелиловском, Зианчуринском, Хайбулинском, Бурзянском и Белорецком районах.

«Там, где главы на местах ежедневно отслеживают ситуацию с вакцинацией, открывают новые прививочные пункты, удалось достичь высоких показателей. Особенно впечатляют данные по Стерлитамаку, привито 20 процентов жителей. Сейчас поставки вакцины в республику будут нарастать, поэтому очередей быть не должно», — сказал Радий Хабиров.

Глава Башкортостана поручил заместителю руководителя администрации главы Искандеру Ахметвалееву взять под контроль ежедневный мониторинг хода вакцинации против коронавирусной инфекции в городах и районах республики.

 

ИА «Башинформ»

Теги: вакцинация против Covid-19
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