Фото: пресс - служба главы Башкортостана Пик паводка под Уфой ожидается в конце апреля – начале мая Фото: пресс - служба главы Башкортостана

В Башкортостане пики подтоплений талыми водами и степными реками уже пройдены, но в ближайшие дни ожидается прохождение максимальных уровней воды на горных реках Зилим, Инзер, Сим. Об этом сегодня на совещании рассказал председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

«На крупных реках Белой, Уфе и Дёме плавный подъём уровня вод изменится в сторону увеличения, это связано с необходимым сбросом воды на Павловской ГЭС. Это вынужденная мера, чтобы не допустить сброса ещё большего объёма воды после наполнения водохранилища горными реками, на которых только начинается подъём уровней. Уже завтра, 17 апреля, уровень реки Белой может вырасти на 60 см, что может привести к подтоплению автодорог в садах и между деревнями Романовка и Козарез под Уфой, а также приусадебных участков в микрорайоне «Кооперативная поляна» Кировского района Уфы. В понедельник, 19 апреля, уровень воды в Белой может вырасти ещё на полметра, что приведёт к подтоплению жилых кварталов в Затоне и Нижегородке Ленинского района столицы», — предупредил Фарит Гумеров.

Жителей потенциально затапливаемых территорий оповещают через СМИ, социальные сети, SMS-рассылки, дворовые обходы и автомобильные громкоговорители.

По прогнозам специалистов пик половодья под Уфой ожидают в последних числах апреля – начале мая. Глава администрации Уфы Сергей Греков доложил о готовности сил и средств муниципалитета к прохождению паводка.

«На сегодня 73 участка в садах под Уфой подтоплено, перелито 6 участков автодорог, придомовые территории и жилые дома пока вне опасности, но мы готовимся к самым неожиданным ситуациям, – сообщил мэр города. – Уязвимое место – микрорайон Кооперативная поляна. Здесь 96 домов с 200 жителями находятся в зоне подтопления. Регулярно оповещаем людей о возможных угрозах. К приему эвакуированных готовы 60 пунктов временного размещения, рассчитанных на 6500 человек. По телефону 279-90-00 круглосуточно дежурят наши специалисты, готовые ответить на все вопросы и принять сигналы бедствия».

Глава Башкортостана Радий Хабиров поблагодарил мэра Уфы за оперативную помощь жителям Дуванского района.

«Исключительно важно значение сейчас имеет оповещение жителей об угрозах. С людьми надо разговаривать. Пункты временного размещения нужно обеспечить спальными местами, продуктами и медикаментами. Главы муниципалитетов сейчас должны держать все эти вопросы на личном контроле», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Рустем Ахмадинуров сообщил, что партия уже запустила три автопоезда с помощью жителям Бижбулякского, Дуванского и Кармаскалинского районов. Волонтёры при возникновении необходимости готовы подключиться к работе по Уфе.

Фарит Гумеров также сообщил, что по состоянию на 16 апреля на контроле спасателей находится 12 случаев подтопления в шести муниципалитетах.

«Наибольшее число сигналов от жителей поступило из Дуванского, Уфимского, Кармаскалинского, Белорецкого районов и Уфы. На реках Инзер и Большой Авзян провели взрывные работы в местах ледовых заторов. Везде, где были подтопления, службы занимаются устранением их последствий».

Мониторить половодье в труднодоступных местах помогают беспилотная авиаразведка и рейды на судах с воздушной подушкой. В Дуванском районе сразу после отступления большой воды начали аварийно-восстановительные работы с привлечением сил и средств МЧС России, поддержкой администраций соседних районов и Уфы, а также активистов и волонтёров партии «Единая Россия». Специалисты формируют план ликвидации последствий затопления населённых пунктов в пойме реки Уршак в Уфимском и Кармаскалинском районах. Эти работы оперативно завершили в Бижбулякском, Давлекановском и Кушнаренковском районах.

Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта доложил, что в муниципалитете уже нет подтопленных населённых пунктов.

«После взрывных работ вода ушла из Нижнего Авзяна, – сообщил Андрей Иванюта. – Однако пик паводка еще не пройден. В горах ещё много снега. Мы постоянно информируем жителей потенциально опасных сёл и микрорайонов и готовим необходимое снаряжение для предотвращения бедствия».

Начальник управления Главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская рассказала об организации ежедневных брифингов по паводковой ситуации в республике. На данный момент в рамках эфиров удалось наладить обратную связь с руководителями пострадавших муниципалитетов и оперативным штабом волонтёрского движения «Наша забота».

Начальник Управления пресс-службы и информации Главы РБ Диана Ихсанова рассказала о проведении регулярных брифингов в муниципалитетах, где остаётся сложная ситуация с паводком.

«Информирование о чрезвычайных ситуациях – важная и нужная работа, – отметил Радий Хабиров. – Мы не можем остановить стихию, но можем предупредить людей».

Радий Хабиров поручил в кратчайшие сроки восстанавливать подачу электричества и газа в пострадавшие районы, обеспечить жителей водой.

И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Виктор Жульков сообщил, что по данным на 16 апреля паводковые воды подтопили 27 участков дорог в 15 районах республики. На 21 участке движение уже восстановили. Диспетчерские службы работают круглосуточно. Работники ДРСУ на местах приступают к восстановлению полотна, как только сходит вода.

Радий Хабиров поручил продолжать мониторинг и вести реестр пострадавших участков.

«Мы не знаем, когда сойдёт вода. Но на каждый такой участок у вас должен быть план работ по ликвидации последствий паводка, этим нужно заниматься в первую очередь», – сказал Глава Башкортостана.