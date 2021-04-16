Фото: Валерий Шахов | Видео: Валерий Шахов «Дом свой спасаю!»: как жители Башкирии пережили начало паводка-2021 Фото: Валерий Шахов | Видео: Валерий Шахов

Поднятые на вторые этажи домов кровати, столы и стулья, электроприборы, «спасенная» из затопленного погреба картошка, запасы продуктов на несколько дней, амбарные замки на дверях оставленных просыхать на солнце домов, ил, грязь, запах сырости, рыбацкие сапоги, лопаты в руках, мокрые ковры на заборах, жужжащие насосы — так в нескольких словах можно описать обстановку в населенных пунктах Башкирии, до которых добралась «большая вода». Специальный корреспондент и фотокорреспондент информационного агентства «Башинформ» посетили подтопленные территории в Кармаскалинском и Уфимском районах, пообщались с местными жителями и узнали, как им удалось пережить начало паводка-2021.

СЕЛО БЕКЕТОВО/ РЕКА УЗЕНЬ

Подтопило тут существенно: то тут – то там дома стоят в воде. К ним в наших обычных резиновых сапогах даже не добраться. Через заборы видно, что жители постарались какие-то вещи, стройматериалы убрать подальше от воды. А кто-то просто повесил на забор замок и уехал. По дороге повстречали мужчину с баллонами. Он шел к колонке с водой. Разговорились...

Скинулись на трактор

«Тут жила моя мама, здесь я вырос, родные и друзья мои живут в Бекетово, вот и я решил отстраиваться. Знал, что периодически здесь топило – в 2013-м, и в 2018-м году. Все развивалось очень стремительно, и почему-то это всегда ночью происходит, когда все спят. Утром люди встали – бах, уже в воде. Сейчас мы собрали подписи с нижней части села, я этим как раз занимаюсь, что дорогу нужно поднимать у реки Узень. Дорогу сделали два года назад, но не по уровню, если бы была выше – так бы не подтопило. Ее переливает, но не везде, а там где она сделана низко», — рассказал Юрий. — Если бы сами, своими силами ничего не делали, вода бы не ушла. Мы тут раскопали траншею. МЧС тоже помогают – воду откачивают. Ущерб – по мелочи, ну, одежда промокла. Подвал в строящемся доме затопило на 1,2 метра. Между прочим, сам глава местной администрации приезжал, предлагал помощь, вплоть до воды, хлеба».

Местные жители скинулись на трактор, который раскопал траншею — отходной путь для воды. Они с самого начала ни на чью помощь не рассчитывали, только на свои силы.

Кругом вода…

Со всех сторон 85-летняя пожилая женщина со взрослой дочерью были окружены водой. Они несколько дней не выходили из дома, при этом заблаговременно запаслись продуктами. Бабушка страдает болезнью Альцгеймера, вода серьезно напугала ее. Хорошо, что дочь всегда рядом. Женщина перевезла маму за город в период пандемии коронавируса – подальше от болезни. Здесь, на природе, пожилой женщине спокойнее, дышится легче, но «большая вода» внесла свои коррективы.

«Мама, когда подходит к окошку, видит воду, говорит: «Меня хотят утопить». Просится выйти на улицу, мы же с ней постоянно гуляли на воздухе, а тут, с 9 по 15 апреля сидели дома. Паникует. Когда гуляли, видели, что вода набиралась. Я уже заранее из погреба достала овощи, все убирала на второй этаж. Мы предполагали, что затопит нас. Затопило ночью 9 апреля, позвонили соседи, сказали: «Тоня, не пугайся, у вас вода». За полчаса наш дом со всех сторон окружила вода, как в Венеции — сообщила Антонида. — В итоге, полный погреб воды, у нас полы теперь «пойдут». Пяти сантиметров не хватило, чтобы затопило пол первого этажа. В 2018 году у нас после паводка сгнили полы, поменяли их в 2019 году, и вот опять. Хотели в этом году на месте старой бани ставить новую, но поставим выше, к забору».

Весь двор у женщины илистый, грязи очень много, ведь вода только-только покинула придомовую территорию. Как очищать, не знает. По опыту прошлых лет, она добавила, что на затопленной земле пропадают ягоды, яблони, груши, не вырастет чеснок. Благо, что на питьевую воду не влияет ситуация, ведь она из родника.

«Раньше, когда из года в год топило, лягушки везде квакали. Муж еще шутил: «Давай, Тонь, лягушек будем во Францию на продажу отправлять», — пошутила собеседница. — Теперь боимся за следующий год. Нам надо хорошую дамбу делать. Ее раньше сделали, но, видимо, некачественно, по зиме вели работы, как весна пришла, грунт, плюх, и осел».

Женщины живут на пенсию. Дом застраховали, но пока ущерба не видно, потому что полы, считает Антонида, «поедут» через год-два. И как доказать ущерб, она пока не знает.

«Дом свой спасаю!»

Через два дома от бабушкиного велись серьезные работы – местные жители совместно с сотрудниками МЧС, вооруженные лопатами, занимались откачиванием, отводом воды. Здесь же на всю мощь трудились три мотопомпы. В нескольких домах вода затопила первые этажи. Мужчина в забродах (специальные высокие сапоги для рыбалки) активно орудовал лопатой. Думая, что это спасатель, подошли с расспросами. Но мужчина ответил: «Нет, я местный житель, я свой дом спасаю!».

«Затопило дом очередным паводком. Живу тут 15 лет. Топило в 2013-м, 2018-м, и вот, 2021 году, причем в один и тот же день. Не думал продавать дом, ведь как продашь? С пометкой «Топит»?! Если только подарить кому-нибудь. Живу с супругой, дети взрослые – уехали уже. Скотину не держим. Затопило весь первый этаж. Впереди – ремонт. Неожиданностью не было, заранее приготовился, поднял мебель, какую мог. Дом страховать бесполезно – на ремонт страховки нет, — поделился мужчина. — В этом году принимаются меры эффективнее, нежели в прошлые года. С МЧС, с главой сельсовета были на связи всегда, круглосуточно. Раньше воду откачивали за две недели, а сейчас, думаю, за три дня управимся. С женой живем на втором этаже, выйти всегда можем через окно. Дома всегда есть заброды, насосы для откачки. До моего дома вы даже не пройдете, не по паводку одеты».

СЕЛО БУЛГАКОВО/ РЕКА УРШАК

Под ванной подтопило

Небольшой одноэтажный желтый домик, а перед ним – озерцо – не вся вода еще ушла. Кто-то играет шторками, на заборе сушится красный ковер. Увидев непрошенных гостей, на крыльцо вышел молодой парень. Он неохотно, будто чего-то опасаясь, рассказал, как к ним в дом «пришла» вода.

«Живем здесь уже давно, лет восемь, это в первый раз так затопило. Мы никуда не уезжали, как жили – так и живем с братьями и сестрами – нас семеро у родителей. К нам никто не приходил из спасателей. Вода стала два-три дня назад постепенно уходить. Дома воды почти не было, только под ванной подтопило. Вещи просушили и все. Живность не держим», — сообщил собеседник и поспешил в дом.

Газовый котел «утонул»

Заприметили мужчину в резиновых сапогах. Как выяснилось, он активно занимается устранением подтопления. Местный житель Руслан пригласил нас в гости – оценить самим последствия паводковых вод. При этом он отметил, что старожилы точно, с уверенностью заявляют, что такой воды не было с 1985 года.

«Вода в дом не зашла, но подвал затопила. С 12 апреля заметили, что вода стала прибывать, 13-го она дошла до бани. Мы стали суетиться, спасать имущество. Наступает вечер, ночь, утром просыпаемся – вода в подвале, а там все оборудование для отопления дома – газовый котел ушел под воду, «утонул». Теперь нужно новый покупать. Весь ущерб от воды оцениваю тысяч в 100, с учетом того, что котел стоит не менее 50 тысяч рублей, — поделился Руслан. — К тому же, вода принесла много разных органических удобрений, ила, грязи. Соседи говорят, что причина нашего внезапного подтопления в спиртзаводе. Якобы они дренажные отверстия засыпали. Никто не проверял, скорее всего, здесь нужна полноценная проверка. А вода ушла, потому что они дренажные отверстия открыли. Мы сами тут живем только три года, когда приобретали участок, узнавали: топит – не топит. Это было для нас неприятной неожиданностью».

Стоит отметить, что мужчина застраховал дом: ущерб уже оценили, но окончательного решения – страховой это случай или нет – пока нет.

«Не факт, что признают страховым случаем. Страховал дом, а котел, например, это имущество. А то, что внизу у дома пошла трещина по фундаменту – это да», — сказал он.

Бане кирдык!

Из машины вышел крепкого телосложения местный житель. Сразу стало ясно, что он расположен к беседе: подошли, он с удовольствием все рассказал и показал.

«Для меня произошедшее – не внезапное явление. В 2018 году местный спиртзавод начал засыпать овраг. Мы писали письмо в администрацию, что воде некуда будет уходить, что нас затопит. Отписались нам, что якобы установят дренажные трубы. То, что они обещали в письме, никто ничего не сделал. Сначала овраг потек вдоль дороги, воде некуда было уходить, вся она пришла к нам. Если вода не уйдет, у меня на участке будет болото. Такая вода, как в этом году, ранее была только в 1984-1985 годах. Я тут родился и вырос, рядом мой старый дом стоит, начал новый строить. Если бы в 2018 году канаву эту не засыпали, рисков бы не было. Вода дошла до фундамента нового дома, вышли грунтовые воды в подпол. Старую баню тоже затопило, ей кирдык, извиняюсь за свой «французский». Кто все это будет чистить? Хозяева, конечно. Хорошо, что живности не было. Картошку мы успели вытащить», — сообщил бывший сотрудник правоохранительных органов.

По словам мужчины, трубу отрыли, когда местные жители в МЧС позвонили. Это произошло, когда «потек» овраг. Тогда вода стала уходить.

«А сейчас опять забилась, потому что перекопать-то перекопали, но как раньше за сутки же не сделаешь, — добавил он. — Если ситуацию не исправить сейчас, то так каждый год же будет, но нам такого поворота не надо».

Сразу купили насосы

Мужчина средних лет очень торопился по своим делам. Но мы машину его остановили и стали расспрашивать, пострадал ли он от паводка.

«За шесть лет, сколько я тут живу, никогда так не топило. В дом вода не зашла, мы насосы поставили – купили их, когда увидели, что вода пребывает. Стены дома вода омывала – обои придется менять, у меня полуцоколь еще, если бы зашла больше, не знаю, что было бы. В огороде сейчас стоит вода. Думаю, что где-то образовался затор, и вода поэтому растеклась. Раньше все было нормально. Спиртзавод, когда строился, чтобы сюда вода не шла, там закопали. Она с низины всегда заходила. Значит, не везде они закопали, выше вода вышла. Когда нас затопило, затор, я думаю, пробили, и вода ушла», — рассказал мужчина.

Официально

По данным МЧС Башкирии, паводковая обстановка в республике под контролем. На 08.00 16 апреля на контроле ведомства, в связи с подтоплением, находятся 13 ситуаций на территории семи муниципальных образований, 37 придомовых участков, 7 автодорог и одного моста. Всего в подтопленных придомовых участках проживает 20 человек, в том числе один ребенок. В связи со стабилизацией обстановки 15 апреля сняты с контроля 112 придомовых участков, один жилой дом, три автодороги и один мост.