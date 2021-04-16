Фото: Госкомитет РБ по ЧС В Башкирии вышедшая из берегов река Юрюзань подтопила здания санатория «Янгантау» Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии с установлением теплой погоды и активным таянием снега река Юрюзань вышла из берегов и подтопила здания оздоровительного комплекса санатория «Янгантау». Из затопленной части были эвакуированы 53 человека отдыхающих, трое из которых дети. Все они смогли продолжить свой отдых и оздоровление.

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС приступили к откачке воды, сообщает пресс-служба ведомства.

В экстренных службах рекомендуют жителям населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления, предпринять ряд мер, которые помогут сохранить их здоровье и имущество.

До начала половодья нужно очистить придомовую территорию от снега и мусора, прочистить имеющиеся водоотводы, подыскать безопасное место для крупных и дорогих вещей и как минимум на метр от пола поднять мебель. Из погребов убрать все запасы продуктов, со двора — все, что может унести талая вода, и, конечно, заранее продумать, куда перевезти или перегнать домашних животных.

На всякий случай рекомендуем подготовить и держать под рукой:

— рюкзак с ценными вещами, документами и предметами первой необходимости;

— упакованный в полиэтиленовые пакеты трехдневный запас продуктов, теплых вещей и средств гигиены;

— аптечку, свечи, фонарик с запасом батареек;

— лестницу для подъема на крышу или чердак;

— исправное плавательное средство — лодку или плот.

При угрозе затопления самое главное — не паниковать и не терять самообладания. Отключите газ, электроэнергию и воду, потушите горящие печи и котлы, крест-накрест заколотите досками окна и двери и, взяв приготовленные вещи, спокойно покиньте жилище. Не забудьте сообщить о своем отъезде местной администрации.