Фото: Сибайский рабочий В Башкирии восьмиклассница помогла задержать грабителя Фото: Сибайский рабочий

15-летняя школьница из Сибая стала героиней жизненного эпизода с задержанием грабителя. Восьмиклассница Камила Шарапова не прошла мимо обиженных пожилых людей и помогла задержать преступника.

14 апреля 70-летний сибаец сидел со своей знакомой в парке и ждал такси. По словам пенсионера, он только что получил пенсию и отсчитывал для женщины деньги.

«Альмире нужно было уезжать в Магнитогорск, я как раз получил пенсию, пересчитывал деньги, чтобы отдать ей три тысячи рублей, — рассказал Сагид Муллахметович газете «Сибайский рабочий». — В этот момент к нам подошел незнакомый мужчина, вырвал из рук деньги и убежал. Мы пытались его догнать, но не смогли. Альмира упала, травмировалась. В это время подбежала девочка, дозвонилась до полиции, проявила заботу».

Камила рассказала, что в этот момент возвращалась со школы и увидела пожилых людей, которые кричали вслед убегающему мужчине и пытались догнать.

«Я подошла, спросила, что случилось, посадила женщину на скамейку, позвонила в полицию, сообщила сотрудникам, куда побежал преступник, и как он был одет. Пыталась сама догнать грабителя. Потом узнала, что его поймали», — поделилась школьница.

Позднее пенсионеры нашли девочку-героя через полицейских и поблагодарили ее за неравнодушие. Камила могла и догнать грабителя, так как занятия легкой атлетикой в местной спортшколе помогают ей тренировать выносливость.