Автор книги о легендарном дипломате из Башкортостана готовит второе издание







Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил о возможной работе над вторым, дополненным изданием книги о Кариме Хакимове.

«После выпуска книги «Карим Хакимов. Летопись жизни» и общения с широким кругом читателей у меня возникла идея о втором, дополненном ее издании. Появились новые данные, есть факты, которые не указаны в официальных данных или архивных документах, что, несомненно, вызовет читательский интерес к многогранной биографии легендарного советского дипломата», — сказал Олег Озеров в четверг на встрече в Институте системно-стратегического анализа в Москве.

По его словам, второй выпуск книги может содержать факты, о которых знают немногие.

«Например, как знаменитый английский разведчик Лоуренс Аравийский на балу пригласил на танец супругу Хакимова — Хадичу. Думаю, подобные истории могут передать атмосферу и продемонстрировать картину той эпохи, которая не отражена в официальных документах. Кстати, англичанин проиграл политическую битву с представителем Советской России: Саудовскую Аравию как независимое государство мы признали первыми. Миссия Лоуренса Аравийского на Ближнем Востоке была провалена благодаря блестящей работе Карима Хакимова», — отметил Озеров.

По словам Посла по особым поручениям МИД РФ, работа над вторым изданием книги будет продолжена в ближайшее время.

Ранее «Башинформ» сообщал, что издание о первом дипломате Советского Союза в арабских странах, уроженце Башкортостана сможет прочитать любой житель республики — 300 экземпляров летописи жизни Карима Хакимова разошлись по библиотечной сети региона.

С книгой можно ознакомиться также в глобальной сети интернет на портале «ЛитРес».