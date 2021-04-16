Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.98 ↑

EUR 92.23 ↓

16 апреля Пятница

Уфа   °

Молния
Паводок на 16 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 550 см (+34), р. Уфы у п. Шакша 545 см (+89), р. Демы у д. Бочкаревки 459 см (+14)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе проходит I Форум мужчин Башкортостана

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Сегодня, 16 апреля, в Уфе проходит I Форум мужчин Башкортостана. Для участия в нем в Конгресс-холл «Торатау» съехались самые активные представители сильной половины республики — политики, бизнесмены, общественники, многодетные отцы.

«Форум мужчин Башкортостана — это наше первое подобное мероприятие, — отметил на церемонии открытия председатель «Совета мужчин Башкортостана», депутат Госдумы РФ Зариф Байгускаров. — Наша задача — сплотить активных и инициативных мужчин из сел, деревень и районов, объединить усилия и совместно работать. Чтобы наша организация работала эффективно, очень важно систематизировать работу, обозначить конкретные цели и достигать их вместе. У нас определились ряд направлений, они касаются трезвого образа жизни, повышения роли отцовства в обществе, организации работы с советами мужчин в районах. Для реализации этих направлений мы собрали сегодняшний Форум мужчин Башкортостана».

Свою поддержку участникам Форума также выразил Глава Башкортостана, приветствие которого зачитал замруководителя Администрации Главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев. Во все времена социально-экономическое благополучие республики, мир и благосостояние в семьях зависело от крепких мужских плеч — «Яҡшы ир – ил терәге» ( «Хороший муж — опора страны»), вспомнил Радий Хабиров башкирскую народную пословицу. Он также выразил надежду, что как и прежде, мужчины будут трудиться во благо сильной и процветающей Башкирии.

От себя Урал Кильсенбаев добавил, что очень рад возрождению традиции сбора уважаемых мужчин со всей республики за круглым столом. «Издревле у башкир было принято решать насущные проблемы сообща, на совете аксакалов. И сегодняшний наш Форум, это своеобразное продолжение этой традиции», — заметил он.

С приветствием в адрес собравшихся мужчин также обратился один из первых обладателей общественной награды «Отцовская доблесть» и самый многодетный отец Уфы Валерий Семенов. Мужчина вместе со своей супругой воспитывает 23 детей, 20 из которых приемные.

«Я уже 30 лет занимаюсь детьми-сиротами и статус "многодетный отец" для меня — это работа. Как результат, у нас уже 14 внуков, в ближайшее время ждем 15-го. Все это дает нам силы, энергию, смысл жизни. Будучи молодым я, конечно, не планировал такую большую семью, но жизнь сложилась так. И на сегодняшний день я уже не представляю для себя другой судьбы, для меня это подарок», — признался он

Валерий отмечает, что жизнь в многодетной семье предполагает много нюансов. Это очень большая тема, которая также таит в себе много проблем, все это нужно освещать, обсуждать, рассказывать, делать так, чтобы дети росли в семье.

Организатором Форума мужчин Башкортостана выступает региональная общественная организация «Совет мужчин» РБ при поддержке Администрации главы республики. Основными задачами мероприятия являются активизация общественной работы Совета мужчин, создание сообщества координаторов проектов организации, привлечения внимания общественности к их вкладу в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан, активизации участия мужчин в общественной жизни города, района и села.

Во второй половине дня I Форум мужчин Башкортостана будет продолжен в рамках тематических сессий, состоится награждение общественной наградой «Ил терәге» («Опора страны»).

По итогам работы Форума будут приняты решения, куда войдут наиболее актуальные предложения.

 

ИА «Башинформ»

Теги: форумы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Проезд по Восточному выезду из Уфы для местного населения будет платным
Проезд по Восточному выезду из Уфы, соединяющему проспект Салавата Юлаева и федеральную трассу М-5, будет платным. Об этом заявил и.о. министра транспо
Две девушки из Башкирии вошли в Топ-12 самых красивых студенток России
Две представительницы башкирских вузов вошли в число 12-ти суперфиналисток конкурса «Краса студенчества России». Анастасия Проломова (УГАТУ) и Нурия Баки
В мэрии Уфы прокомментировали «нашествие мародеров» в дома по улице Октябрьской революции
В Уфе в архитектурных памятниках и объектах культурного наследия общественники и урбанисты фиксируют большое количество мусора, вандализм и пристанища бе
В Уфе из-за паводка введен режим повышенной готовности
Глава уфимской администрации Сергей Греков подписал распоряжение о введении в городе режима «Повышенная готовность». Документ вступил в силу с 14 апреля.
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть