Фото: Олег Яровиков



































Фото: Олег Яровиков

Сегодня, 16 апреля, в Уфе проходит I Форум мужчин Башкортостана. Для участия в нем в Конгресс-холл «Торатау» съехались самые активные представители сильной половины республики — политики, бизнесмены, общественники, многодетные отцы.

«Форум мужчин Башкортостана — это наше первое подобное мероприятие, — отметил на церемонии открытия председатель «Совета мужчин Башкортостана», депутат Госдумы РФ Зариф Байгускаров. — Наша задача — сплотить активных и инициативных мужчин из сел, деревень и районов, объединить усилия и совместно работать. Чтобы наша организация работала эффективно, очень важно систематизировать работу, обозначить конкретные цели и достигать их вместе. У нас определились ряд направлений, они касаются трезвого образа жизни, повышения роли отцовства в обществе, организации работы с советами мужчин в районах. Для реализации этих направлений мы собрали сегодняшний Форум мужчин Башкортостана».

Свою поддержку участникам Форума также выразил Глава Башкортостана, приветствие которого зачитал замруководителя Администрации Главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев. Во все времена социально-экономическое благополучие республики, мир и благосостояние в семьях зависело от крепких мужских плеч — «Яҡшы ир – ил терәге» ( «Хороший муж — опора страны»), вспомнил Радий Хабиров башкирскую народную пословицу. Он также выразил надежду, что как и прежде, мужчины будут трудиться во благо сильной и процветающей Башкирии.

От себя Урал Кильсенбаев добавил, что очень рад возрождению традиции сбора уважаемых мужчин со всей республики за круглым столом. «Издревле у башкир было принято решать насущные проблемы сообща, на совете аксакалов. И сегодняшний наш Форум, это своеобразное продолжение этой традиции», — заметил он.

С приветствием в адрес собравшихся мужчин также обратился один из первых обладателей общественной награды «Отцовская доблесть» и самый многодетный отец Уфы Валерий Семенов. Мужчина вместе со своей супругой воспитывает 23 детей, 20 из которых приемные.

«Я уже 30 лет занимаюсь детьми-сиротами и статус "многодетный отец" для меня — это работа. Как результат, у нас уже 14 внуков, в ближайшее время ждем 15-го. Все это дает нам силы, энергию, смысл жизни. Будучи молодым я, конечно, не планировал такую большую семью, но жизнь сложилась так. И на сегодняшний день я уже не представляю для себя другой судьбы, для меня это подарок», — признался он

Валерий отмечает, что жизнь в многодетной семье предполагает много нюансов. Это очень большая тема, которая также таит в себе много проблем, все это нужно освещать, обсуждать, рассказывать, делать так, чтобы дети росли в семье.

Организатором Форума мужчин Башкортостана выступает региональная общественная организация «Совет мужчин» РБ при поддержке Администрации главы республики. Основными задачами мероприятия являются активизация общественной работы Совета мужчин, создание сообщества координаторов проектов организации, привлечения внимания общественности к их вкладу в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан, активизации участия мужчин в общественной жизни города, района и села.

Во второй половине дня I Форум мужчин Башкортостана будет продолжен в рамках тематических сессий, состоится награждение общественной наградой «Ил терәге» («Опора страны»).

По итогам работы Форума будут приняты решения, куда войдут наиболее актуальные предложения.