«Более трех тысяч уникальных билетов»: коллекция уфимца поразила Третьяка
Ришат Мигранов создал у себя дома настоящий хоккейный музей. Редкие билеты, раритетные значки и другие атрибуты не оставили равнодушным легендарного советского хоккеиста Владислава Третьяка и даже президента Международной Федерации хоккея Рене Фазеля.
В коллекции Ришата почти 3 000 билетов. Каждый из них обладает уникальным дизайном и является частью истории не только отечественного, но и мирового хоккея.
Коллекционер уже много лет мечтает основать в Уфе большой музей башкирского хоккея.
«Если музей будет, то хотелось бы и мировой хоккей показать там, особенно игру наших уфимских воспитанников в НХЛ», — делится Ришат.
Коллекционер уверен, что хоккейный музей в Уфе сможет стать точкой притяжения для поклонников этого вида спорта со всей страны.
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