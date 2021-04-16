«Более трех тысяч уникальных билетов»: коллекция уфимца поразила Третьяка

Ришат Мигранов создал у себя дома настоящий хоккейный музей. Редкие билеты, раритетные значки и другие атрибуты не оставили равнодушным легендарного советского хоккеиста Владислава Третьяка и даже президента Международной Федерации хоккея Рене Фазеля.

В коллекции Ришата почти 3 000 билетов. Каждый из них обладает уникальным дизайном и является частью истории не только отечественного, но и мирового хоккея.

Коллекционер уже много лет мечтает основать в Уфе большой музей башкирского хоккея.

«Если музей будет, то хотелось бы и мировой хоккей показать там, особенно игру наших уфимских воспитанников в НХЛ», — делится Ришат.

Коллекционер уверен, что хоккейный музей в Уфе сможет стать точкой притяжения для поклонников этого вида спорта со всей страны.