Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.98 ↑

EUR 92.23 ↓

16 апреля Пятница

Уфа   °

Молния
Паводок на 16 апреля: уровень р. Белая у г. Уфы 550 см (+34), р. Уфы у п. Шакша 545 см (+89), р. Демы у д. Бочкаревки 459 см (+14)
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии чиновник выиграл суд у СМИ, назвавшем его погромщиком лагеря "Куштау"

ПОЛИТИКА

Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск начальника отдела продвижения национальной культуры и взаимодействия с некоммерческими организациями Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации Азата Казакбаева, в котором он просил признать не соответствующим действительности и порочащим достоинство сведения, размещенные сетевым изданием ProUfu.ru под названием «Среди погромщиков на Куштау опознали чиновника полпредства Башкирии в Москве».

Ответчик не смог доказать в суде причастность Казакбаева к «погрому лагеря защитников Куштау, агрессивном поведении и применении насилия в отношении граждан». Суд счел доказательства стороны ответчика и показания мобилизованных им свидетелей ложными.

Фемида обязала сайт «ProUfu.ru», политического обозревателя Рамиля Рахматова, а также владелицу ресурса Рауфу Рахимову признать не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство сведения, разместив в сетевом издании ProUfu.ru и личных страницах социальных сетей опровержение: «Мы сообщаем, что информация в данной публикации о причастности Казакбаева Азата Нуримановича к погрому лагеря защитников Куштау, агрессивном поведении и применении насилия в отношении граждан, изложенная в статье, не соответствует действительности».

Суд также постановил взыскать с издания, издателя и автора публикации компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей. Эти средства будут направлены в пользу благотворительного фонда «Иман-Башкортостан», финансирующего строительство уфимского хосписа и мечети «Ар-Рахим».

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Проезд по Восточному выезду из Уфы для местного населения будет платным
Проезд по Восточному выезду из Уфы, соединяющему проспект Салавата Юлаева и федеральную трассу М-5, будет платным. Об этом заявил и.о. министра транспо
Две девушки из Башкирии вошли в Топ-12 самых красивых студенток России
Две представительницы башкирских вузов вошли в число 12-ти суперфиналисток конкурса «Краса студенчества России». Анастасия Проломова (УГАТУ) и Нурия Баки
В мэрии Уфы прокомментировали «нашествие мародеров» в дома по улице Октябрьской революции
В Уфе в архитектурных памятниках и объектах культурного наследия общественники и урбанисты фиксируют большое количество мусора, вандализм и пристанища бе
В Уфе из-за паводка введен режим повышенной готовности
Глава уфимской администрации Сергей Греков подписал распоряжение о введении в городе режима «Повышенная готовность». Документ вступил в силу с 14 апреля.
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть