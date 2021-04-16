В Башкирии чиновник выиграл суд у СМИ, назвавшем его погромщиком лагеря "Куштау"

Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск начальника отдела продвижения национальной культуры и взаимодействия с некоммерческими организациями Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации Азата Казакбаева, в котором он просил признать не соответствующим действительности и порочащим достоинство сведения, размещенные сетевым изданием ProUfu.ru под названием «Среди погромщиков на Куштау опознали чиновника полпредства Башкирии в Москве».

Ответчик не смог доказать в суде причастность Казакбаева к «погрому лагеря защитников Куштау, агрессивном поведении и применении насилия в отношении граждан». Суд счел доказательства стороны ответчика и показания мобилизованных им свидетелей ложными.

Фемида обязала сайт «ProUfu.ru», политического обозревателя Рамиля Рахматова, а также владелицу ресурса Рауфу Рахимову признать не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство сведения, разместив в сетевом издании ProUfu.ru и личных страницах социальных сетей опровержение: «Мы сообщаем, что информация в данной публикации о причастности Казакбаева Азата Нуримановича к погрому лагеря защитников Куштау, агрессивном поведении и применении насилия в отношении граждан, изложенная в статье, не соответствует действительности».

Суд также постановил взыскать с издания, издателя и автора публикации компенсацию морального вреда в размере 15 тыс. рублей. Эти средства будут направлены в пользу благотворительного фонда «Иман-Башкортостан», финансирующего строительство уфимского хосписа и мечети «Ар-Рахим».