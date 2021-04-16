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В Башкирии стартовал форум национальных СМИ «Медиайыйын»

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии стартовал форум национальных СМИ «Медиайыйын» Фото: автор

Редакторы и корреспонденты национальных СМИ республики в пятницу, 16 апреля, собрались в Гафурийском районе Башкирии для встречи и обсуждения назревших проблем в рамках форума «Медиайыйын».

Участников поприветствовал руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев и председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова.

В первый день форума состоится встреча руководства Исполкома ВКБ с главными редакторами башкирских СМИ, на которой обсудят вопросы публикаций Года истории, популяризацию подвига «Северных амуров» и распространение информации об участии башкирских конников в войнах.

В этот же день состоятся мастер-классы, посвященные соцмедиа и интернету, дизайну и рекламе. Руководители СМИ обсудят вопросы подготовки кадров для цифровой журналистики, проблемы и перспективы регионального ТВ.

Во второй день форума, 17 апреля, состоится обсуждение «Национальные печатные СМИ — ключевые вызовы и перспективы», мастер-классы «Цифровая среда и национальная журналистика». Участники форума также обсудят, как национальным эфирным СМИ завоевать аудиторию, научатся строить личный бренд главного редактора и узнают, как авторитет руководителя работает на медиарынке.

Блогер и психолог, экс-редактор «Комсомольской правды в Уфе» Елена Садыкова расскажет, как повысить стрессоустойчивость в условиях трансформации медиарынка. Также состоятся игры на командообразование.

 

Розалия Валеева

Теги: Медиафорум, национальные СМИ
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