Фото: kremlin.ru Путин потребовал убрать унизительные для людей бюрократические процедуры в соцсфере Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) потребовал убрать все бессмысленные процедуры, абсурдные нормы и правила в социальной сфере, которые изматывают и унижают людей.

«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, — сказал Путин. — Нужно избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей» и демотивирует коллективы социальных учреждений, снижает эффективность и качество их труда», — сказал он.

Анализировать ситуацию по реальным жизненным ситуациям и обращениям граждан будет правительство вместе с профильной комиссией Госсовета и АСИ. Им предстоит внимательно изучить подзаконные акты в социальной сфере — ведомственные письма, приказы, инструкции и другие документы.

По словам президента, нужно постоянно смотреть, где еще есть резервы для кардинального улучшения работы учреждений социальной сферы, чтобы они в полной мере соответствовали самым высоким стандартам и запросам людей.

Как мы рассказывали ранее, в 2020 году по поручению главы государства цифровизовали большинство мер социальной поддержки. Людям не нужно больше собирать никаких справок – государство наладило обмен нужными документами между ведомствами, которые раньше «не ладили», и «невозможное» стало доступным. В этом году планируется запустить еще шесть таких суперсервисов.