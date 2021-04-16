В Башкирии после аномального потепления придет похолодание
В Башкирии после аномального потепления придет похолодание Фото: ИА «Башинформ»
В Башкирии в выходные тепло ненадолго задержится, но аномальное потепление сменится похолоданием, сообщает Башгидрометцентр.
16 апреля, в пятницу, существенных осадков не ожидаются, в северных районах пройдет небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +17...+22, по северу до +13.
В субботу, 17 апреля, местами прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха ночью опустится до 0...+5, днем +11...+16. Ветер северный, северо-восточный умеренный.
18 апреля, в воскресенье, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -3...+2, днем +7...+12.