В Башкирии после аномального потепления придет похолодание

16 апреля, в пятницу, существенных осадков не ожидаются, в северных районах пройдет небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +17...+22, по северу до +13.

В Башкирии в выходные тепло ненадолго задержится, но аномальное потепление сменится похолоданием, сообщает Башгидрометцентр.

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